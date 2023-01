Újabb bizonyítékok rántják le a leplet Soros médiabirodalmáról

Az MRC Business elemzőinek megállapításában a Soros által támogatott személyekről is olvasni lehet. A felsorolt médiaszemélyiségek között olyanok is szerepeltnek, akik kapcsolatban állnak az ABC-vel, a CBS-szel, az NPR-rel, a Bloomberg Newsszal, a Reutersszel, a The New York Timesszal és számos további médiummal.

A brit–iráni újságírónő és televíziós műsorvezetőnő Christiane Amanpour esetében például Soros 2018 és 2020 között 2,75 millió dollárt adományozott a Committee to Protect Journalists nevű szervezetnek. Christiane Amanpour ekkor a szervezet vezető tanácsadója volt.

A szervezet vezetőségi tagjai között van Buzbee és a Holt is, de a nonprofit szervezetben megtalálhatók a New York Times Company, a Reuters, a The New Yorker, az Associated Press, a Chicago Tribune és a Bloomberg News alkalmazottai is.

Az NBCUniversal News Group elnöke Cesar Conde, tagja az Aspen Institute-nak, amely 2016 és 2020 között 1,165 millió dollárt kapott a milliárdos hálózatától – tette hozzá a lap.

Andrew Cohen, a CBS 60 minutes című műsorának jogi elemzője, aki The Marshall Project főszerkesztője is egyben, 2016 és 2020 között legalább 1,25 millió dollárt kapott a Soros-birodalomtól.

Kerry Smith az ABC csatorna egyik vezetőségi tagja, aki ProPublica újságírói tanácsadó testületében is jelen van. 2016 és 2020 között legalább 1,45 millió dollárt kapott Sorostól. A spekuláns oligarcha emellett közvetlenül az Egyesült Államok egyik legnagyobb közszolgálati rádióadóját, az NPR-t is támogatja – írják.

Az eredeti cikk Újabb dokumentum leplezte le Soros médiabirodalmát címen olvasható aV4NA nemzetközi hírügynökség oldalán.

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)