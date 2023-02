A vezetőség leváltását követelik a botrányos dalfesztivál után

A február 7–11. között a köztelevízió Rai 1 csatornáján sugárzott fesztivál minden estjét felháborodástól hangos újságcikkek kísérték.

A jó ízlés határát meghaladó produkciók, a provokáló gesztusok, a kormány politikáját bíráló megjegyzések több jobboldali szenátor és képviselő, valamint miniszter felháborodását váltották ki, akik a Rai köztelevízió vezetőségének elszámoltatását, esetleges menesztését sem zárják ki.

Daniela Santanche turizmusért felelős miniszter egyenesen kommunista fesztiválnak nevezte az eseményt, jelezve, hogy sürgős felelősségre vonásra van szükség. Giorgio Mule, a Hajrá, Olaszország! parlamenti képviselője a La Repubblica napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott: a kommunista tartalmakon túl az anarchia uralta a színpadot. Véleménye szerint a köztelevízió vezetőségének felszólítások nélkül le kellene mondania.

Sajtóforrások szerint rövid időn belül a vezetőség három kulcsfigurájának menesztése várható. Ezt sürgeti többek között Vittorio Sgarbi művészettörténész, kulturális államtitkár is, aki szerint nemcsak a nézettség határozza meg egy produkció sikerét, hanem kulturális tartalma is. A politikus bírálta a Rai vezetőségének azon döntését, hogy az idei fesztivált egy influenszerre, Chiara Ferragnira és Fedez művésznéven ismert rapper férjére bízták, akik a fogyasztói életmód ikonjai az olasz fiatalok számára. Sgarbi szerint a korábbi vezetés nem engedélyezte volna, hogy a milliók által követett záróest Fedez és Rosa Chemical meleg csókjával záruljon. Komoly felháborodást váltott ki Fedez előadása is, melynek során Galeazzo Bignami infrastruktúráért felelős államtitkárt, az Olasz Testvérek politikusát náci tisztként ábrázoló fotóját tartotta a kezében, majd produkciója végén összetépte.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes már a dalfesztivál megkezdése előtt hangot adott azon reményének, hogy nem csendülnek fel újra a faji hovatartozást firtató kijelentések, melyek az elmúlt években jellemezték a zenei programot. Paola Egonu, nigériai szülőktől származó olasz röplabdázó a sajtókonferencia során kerek perec kijelentette: „Olaszország rasszista ország, bár már javul”. – Nem akarok szócsatákat indítani vagy áldozatot játszani, csak az igazságot mondom – magyarázkodott kijelentését követően. Az olaszok nem díjazták a színes bőrű sportolónő általánosítását, jobboldali politikusok elítélték, hogy az ország népét rasszizmussal vádolja.

Borítókép: Rosa Chemical olasz énekes a 73. Sanremói dalfesztivál megnyitójára érkezik az olaszországi Sanremóban 2023. február 6-án (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Riccardo Antimiani)