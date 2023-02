Genderpropaganda és Zelenszkij a Sanremó-i dalfesztiválon

Olasz jobboldali politikusoknak is elegük lett, hogy egyre agresszívabban zajlik a genderpropaganda a legnépszerűbb televíziós műsorokban. Maddalena Morgante, az Olasz Testvérek párt képviselője parlamenti felszólalásában kemény kritikát fogalmazott meg a Sanremó-i fesztivál botrányos tartalmairól. – Felháborító, hogy a dalfesztivál előadója, Rosa Chemical már most bejelentette a sajtónak, hogy szexualitásról, poligámiáról és prostitúcióról szóló tartalmakat visz színpadra – mondta az alsóházban elhangzott beszédében a képviselő.

Hozzátette: a dalfesztivál már évek óta nem a zenéről, hanem egyirányú ideológiai propagandáról, a női és a férfiszerepeket lebontó genderről, valamint a keresztény szimbólumok meggyalázásáról szól. A konzervatív értékeket valló párt tagjai számára mindez elfogadhatatlan, és a program módosítását szorgalmazzák. A jobboldali politikust tömérdek támadás és rágalom érte a gyermekek és a családok védelmében történt felszólalása kapcsán – írja a La Nuova Bussola Quotidiana katolikus hírportál.

Nem kérnek Zelenszkijből

A február 7–11. között megrendezésre kerülő fesztivál záróestéjén az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij videóüzenetét is közzéteszik. – Abban bízom, hogy a háborúnak mielőbb vége lesz, mi a nyugati szövetségesek álláspontján vagyunk, de azt remélem, hogy Sanremo az olasz zene fesztiválja marad és nem valami más – nyilatkozta Matteo Salvini, a kormánypárti Liga elnöke, infrastrukturális miniszter. Több politikai frakcióból is megfogalmazódtak kritikák az ukrán elnök felszólalása kapcsán. Giuseppe Conte volt miniszterelnök, az Ötcsillagos Mozgalom elnöke, Stefano Bonaccini baloldali kormányzó, valamint Carlo Calenda baloldali szenátor is úgy véli,

hibás döntés egy háborúban álló ország vezetője üzenetének teret engedni egy zenei rendezvényen.

Számos olasz televíziónéző is felszólította a RAI vezetőségét, hogy ne engedélyezze az ukrán elnök kétperces felszólalását. Véleményük szerint az állampolgárok által finanszírozott köztelevízió nem válhat a politikai propaganda színpadává. Az Ansa olasz ügynökség legfrissebb híradása szerint Volodimir Zelenszkij végül nem videóüzenettel jelentkezik be, hanem az est műsorvezetője olvassa majd fel az ukrán elnök írását.