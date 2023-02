Az Igazság órája: észak-koreai tempó számonkérni valakin, hogy tapsol-e és elég lelkesen teszi-e

Ez a csoport Kovács értékelése szerint „azt gondolja, hogy az a kurzus, vagy az az irány, amelyet az európai uniós vezetők most követnek az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatban, az téves. Téves a szankciós politika, mert bármennyire is hozsannázza az európai média az eredményeit, az alapvető célt, hogy Oroszországot ettől az agressziótól eltántorítsa, azt nem érte el, és úgy tűnik, hogy nem is fogja elérni. Az uniós vezetők azonban belelavírozták magukat egy zsákutcába, ebből ők már arcvesztéssel nem fordulhatnak vissza. Ezért mindent vagy semmit alapon, Ursula von der Leyen és a parlament, valamint a tanács egyes vezetői, mindenféleképpen szeretnék tovább folytatni ezt a kudarcos politikát. Arról is szóltak a tegnapi nap hírei, hogy már a tizedik szankciós csomag előkészítéséről van szó” – értékelte a csütörtöki napot Kovács Attila.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szerint nem igazán normális, ha a nyugati világban elő akarják írni valakinek, hogy kötelezően tapsoljon, és hány percig, milyen lelkesültséggel tegye ezt:

amikor Zelenszkij elnök beszédet mondott a terepszínű ruhájában a parlament két házának közös ülése előtt, akkor percekig tartó ováció fogadta. Erről Észak-Korea jutott nekem eszembe, meg egyébként arról is Észak-Korea jutott eszembe, ahogy az európai politikusok Orbán Viktornak támadtak, hogy nem tapsolt kellő lelkesedéssel, amikor pedig tapsolni kellett volna.

„Azt hiszem, hogy azért elvicceljük egy kicsit ezt a kérdést, de van egy komoly vetülete is. Észre kéne venni, hogy ez már nem normális. Amikor meg akarják mondani valakinek, hogy mikor kell tapsolnia, és milyen lelkesedéssel kell tapsolnia, és hány percen keresztül. Tehát itt azért van egy határ, amit nem szabad átlépni. És amikor Guy Verhofstadt vagy hazánk nagy barátja, Danny Freud ilyen kirohanásokat intéz Magyarország, Magyarország miniszterelnöke ellen, akkor az ő híveinek is egy pillanatra meg kéne állniuk elgondolkozni, hogy most miről is van szó?” – tette fel a kérdést Koskovics.

A műsor felében még szó esett a Brüsszelt megrázó hatalmas korrupciós botrány aktualitásairól és arról, mi is a helyzet jelenleg Kelet-Ukrajnában.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az európai uniós tagországok állam- és kormányfői kétnapos találkozójának első napján Brüsszelben 2023. február 9-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)