Bayer Zsolt: Az Északi Áramlat felrobbantásáról és egyéb politikai őrültségekről + videó

De akkor ne álljunk meg félúton! Tiltsuk be Jimmy Hendrixet is, ugyanis a Hey Joe ugyanerről szól, de ez még hagyján, de Hobó Deák Billel közösen magyarul is elénekelte. Úgyhogy, én azonnal követelem Hobót, a Hobo Blues Bandet és Deák Bill Gyulát is tiltsuk be! Vagy tiltsuk be az összes woke, neomarxista elmebeteget! Tessék választani!