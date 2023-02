Bidenék állnak a robbantás mögött

„A cikkben részletesen leírja, hogy az Egyesült Államok kormánya a CIA-vel karöltve hogyan tervezte meg a vezetékek felrobbantását, hogyan robbantották fel azokat, valamint hogyan próbálták meg kezelni a robbantás utóhatását. Egészen konkrétan az Egyesült Államok búvárjai a Baltops 2022 nemzetközi hadgyakorlat leple alatt C4-tölteteket helyeztek el a gázvezetékek körül, amiket később felrobbantottak. Az újságíró forrásai szerint a parancsot maga Joe Biden adta ki.

»Biden döntése, hogy szabotálja a csővezetékeket, több mint kilenc hónapig tartó, szigorúan titkos vitát követően született meg. A washingtoni nemzetbiztonsági közösségen belül azt vitatták meg, hogy hogyan lehetne a legjobban elérni ezt a célt. Ez idő alatt a kérdés nem az volt, hogy végrehajtsák-e a küldetést, hanem az, hogy hogyan hajtsák végre anélkül, hogy nyíltan tudná a nemzetközi közösség, hogy ki a felelős érte« – fejtette ki Hersh.”

Hát ezt kifejtette. Mondom: tudtuk. Tudta mindenki. Aki esetleg nem tudta magától, az is megtudhatta, amikor az a hülye lengyel mindjárt köszönetet mondott nekik. Az amerikaiaknak.

De más tudni és más leírni. Ráadásul aki leírta, annak hibátlan a pedigréje. „Seymour Hersh, többszörösen díjazott – köztük Pulitzer-díjjal is kitüntetett – amerikai oknyomozó újságíró.”

Apám! Pulitzer-díjat nem kaphat ám akárki! De akkor mi történhetett? Az, hogy aki uralja az ellentmondásokat, uralja a világot is. Felrobbantották az Északi Áramlatot, aztán megíratták a sztorit egy Pulitzer-díjassal. Rögtön nem érted. Az ellentmondást, igaz?

„Relax. I’ll need some information first. Just the basic facts. Can you show me ­where it hurts?” (1)

Semmi baj. Most jön a java. Hiszen jön Mike Lee, Utah állam szenátora, és azt mondja: „Zavar, hogy nem tudom azonnal kizárni az állításait.” Mármint Hershét. Bennünket is zavar, szenátor úr. Aztán azt is mondja a utahi, hogy „ha igaz a hír, hatalmas problémánk van”, „ha igaz, akkor háború”. Tényleg hatalmas a problémánk. Pontosan akkora, mint az Amerikai Egyesült Államok, és az még csak az egyik fele.

Eddig is jó, igaz? De jönnek még az ellentmondások – figyelj csak:

„A Fehér Ház közleménye szerint a cikk »teljesen hamis«. Mint írták, a Fehér Ház szerdán »teljesen hamisnak és teljes kitalációnak« minősítette egy amerikai oknyomozó újságíró cikkét, amelyben azt állította, hogy az Egyesült Államok áll az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása mögött.”

Micsoda dolog ez? Egy Pulitzer-díjas hazudozik összevissza?

„You have to be trusted by the people that you lie to / So that when they turn their backs on you, / You’ll get the chance to put the knife in.” (2)

De várj csak, még nincs vége: „Hozzátette a Reuters, hogy Svédország és Dánia, amelyek kizárólagos gazdasági övezetében a robbanások történtek, egyaránt arra a következtetésre jutott, hogy a csővezetékeket szándékosan robbantották fel, de nem közölték, hogy ki lehet a felelős.” „Nem közölték, hogy ki lehet a felelős” – érted, ugye?

Nem. Nem baj. Majd mondom: ha az oroszok lettek volna, akkor közölték volna. Ha az amerikaiak voltak, de az oroszokra akarták volna kenni, akkor is közölték volna – apróság ez, mint Szaddám Huszein tömegpusztító fegyverei anno. De nem közöltek semmit. Hiszen éppen azt akarták, akarják, hogy tudja mindenki, de ne legyen kimondva. Aztán valahol, valakik úgy döntöttek, kimondják mégis. Kimondatják egy Pulitzer-díjassal. Így lesz az igazi.

S hogy el ne felejtsem, miről írt még a Pulitzer-díjas? Erről:

„Ami ezután következett, az megdöbbentő volt. Február 7-én, kevesebb mint három héttel az Ukrajna elleni elkerülhetetlennek tűnő orosz invázió előtt, Biden találkozott a Fehér Ház irodájában Olaf Scholz német kancellárral, aki némi megingás után most már határozottan az amerikai csapat mellett állt. Az ezt követő sajtótájékoztatón Biden dacosan kijelentette: »Ha Oroszország betör [...], nem lesz többé Északi Áramlat 2. Véget fogunk vetni neki«.”

Mit szóltok?

Biden bejelentette előre. Scholz pedig hallgatott. És hallgat azóta is. De Waters az antiszemita. A tolvaj. A rohadt. A Putyin-mentegető. A vezeték felrobbantása az oroszoknak: rossz. Németeknek: rossz. Európának – kivéve Norvégiát –: rossz. Ukrajnának: jó. Amerikának: egyenesen remek. Ukrajna fel tudta robbantani? Nem.

Amerika? Igen. Biden bejelentette előre? Igen. Scholz kussolt közben? Igen. A hülye lengyel elszólta magát? Igen. Belehazudnak ezek az arcodba bármikor? Bele. Az a legnagyobb hazugság, amikor megíratják az igazságot egy Pulitzer-díjassal, aztán cáfolják? Az. Aki uralja az ellentmondásokat, uralja a világot? Aha.

Itt állunk most. És megjöttek a partiba az oroszok is:

„Akkor is következményei lesznek az Egyesült Államok számára a publikációnak, amely szerint Washington részese volt az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának, ha amerikai tisztségviselők tagadják a benne foglaltakat − jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak csütörtökön. A publikáció nagyjából megerősítette azt a következtetést, amelyre magunk is jutottunk […], soha nem volt kétségünk afelől, hogy az Egyesült Államok, esetleg más ­NATO-országok is részt vettek ebben a felháborító diverzióban.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy vélekedett, hogy Hersh publikációjának az incidens nemzetközi kivizsgálásának felgyorsítását kell eredményeznie. A nyomozást szerinte a nyugati országok ezzel szemben megpróbálták csendben leállítani.

Peszkov sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az anyag, amely a Fehér Ház állítólagos részességéről és közvetlen felelősségéről szól a balti-tengeri kritikus energetikai infrastruktúra elleni szabotázs- és terrorcselekmény megszervezésében, nem kapott figyelmet a fősodorhoz tartozó nyugati médiában. Peszkov úgy vélekedett, hogy a robbantás nem maradhat vizsgálat és büntetés nélkül, és a világnak meg kell tudnia az igazságot arról, hogy ki hajtotta végre ezt a szabotázscselekményt. − Mert ez egy nagyon-nagyon veszélyes precedens. Ha ezt valaki egyszer megtette, akkor másodszor is megteheti bárhol a világon − mondta Peszkov.”

Megteheti? Megteszi! Igen. Bárhol a világon. Megtette eddig is. Konfliktusokat generál, háborúkat robbant ki, lelövet, megölet, pénzel, finanszíroz, újjáépít – és mindenből lefölözi a hasznot. Egy latorállam. Egy kib…szott Észak-Korea, rengeteg pénzzel.

De természetesen Roger Watersszel van baj. Ő az antiszemita, tolvaj, rohadék. Ja! Meg az Orbán! Így, ezzel a remek tudattal rohanunk a világháborúba.

„Mother, do you think they’ll drop the bomb? / Mother, do you think they’ll like this song? / Mother, do you think they’ll try to break my balls? / Ooh-ah, Mother, should I build the wall? / Mother, should I run for president? / Mother, should I trust the government? / Mother, will they put me in the firing line? / Ooh-ah, is it just a waste of time?”

„Anya, szerinted ledobják a bombákat? / Anya, szerinted tetszeni fog nekik ez a dal? / Anya, szerinted eltörik a játékgolyóimat? / Anya, építsem a falat? / Anya, induljak az elnökválasztáson? / Anya, bízzak a kormányban? / Anya, beállítanak a lővonalba? / Ó, ez talán csak időpocsékolás?” (3)

Jegyzetek: (1): Pink Floyd: The Wall – Comfortably Numb; magyarul: „Lazítson. Először is szükségem lesz néhány alapvető információra, tényre. Megmutatná, hol fáj?” (2): Pink Floyd: Animals – Dogs; magyarul: „Azoknak kell megbízniuk benned, akiknek hazudozol, hogy amikor hátat fordítanak neked, beléjük tudd döfni a kést.” (3): Pink Floyd: The Wall – Mo­ther; magyarul.