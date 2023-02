Továbbra is magyar területi követelésekkel hergel a szlovák külügyminiszter

Továbbra is egy lehetséges magyar területi követelést emleget Rastislav Kácer szlovák külügyminiszter, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna ellen megindított háborújának ürügyével indokolt a Hospodárske noviny gazdasági napilapnak nyilatkozva – hívta fel a figyelmet a Ma7, magyar nyelvű szlovák lap.

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a szlovák politikus február 7-én beszélt arról először, hogy ha Oroszország sikeresen elfoglalta volna Ukrajnát, akkor Magyarország is területi igényéket jelentett volna be Szlovákiával szemben.