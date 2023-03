A „szivárványcsaládok” miatt büntetné Olaszországot az Európai Parlament

A baloldali vezetésű Milánóban februárban tett pontot a vitás kérdésre a helyi prefektus, Renato Saccone, aki azonnali hatállyal betiltotta a korábbi gyakorlatot, és egyetlen, egészen pontosan a biológiai szülő feltüntetését engedélyezi a gyermek anyakönyvezési dokumentumaiban.

Az Európai Parlament szerint azonban az azonos nemű szülők gyermekeit minden országban ugyanazok a jogok illetik meg, mint minden más gyermeket, a tagállamoknak ezt tiszteletben kell tartaniuk.

Az Európai Parlament plenáris ülésén az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) csoport felterjesztésére kézfeltartással szavaztak a képviselők arról, hogy meg kellene büntetni Olaszországot, amiért elutasította a gyermekek jogegyenlőségére vonatkozó uniós jogszabályt. A kezdeményezők szerint a szenátus döntésével súlyosan sérülnek az ENSZ által 1989-ben lefektetett gyermek- és ifjúsági jogok. A gesztust az LMBTQ-közösségek elleni támadásként értékelték, és felszólították az olasz kormányt a rendelet azonnali visszavonására. A vita kezdeményezői arra hivatkoztak, hogy az uniós szerződések és az unió alapjogi kartája minden gyereknek ugyanazokat a jogokat biztosítja, függetlenül a születés módjától, vagy a nevelő család típusától.

A „szivárványcsaládok” gyermekeinek esélyegyenlőségével foglalkozó vita megosztotta az Európai Néppárt képviselőit is.

A Hajrá Olaszország képviselői egyhangúlag, Olaszország megbüntetése ellen szavaztak, az északi országok képviselői azonban összefogtak a „szivárványcsaládok” védelmében. Az Európai Parlament nyomásgyakorlása kapóra jött a baloldali polgármestereknek. Giuseppe Sala, Milánó főpolgármestere és több más önkormányzat vezetője is bejelentette, készek ellenállást tanúsítani, és továbbra is mindkét szülő feltüntetésével anyakönyvezni az azonos nemű párok gyermekeit. Eugenia Roccella családügyi miniszter a polgármesterek ellenkezésére úgy reagált, „nincs miről vitázni”. – A jogszabályok egyértelműek, az önkormányzatok vezetőinek ehhez kell igazodniuk, ők is tudják, hogy mit tehetnek és mit nem – zárta rövidre az ügyet.