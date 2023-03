Családtámogatási törvénycsomagot terveznek Romániában

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a bukaresti kormánykoalíción belül először sürgette egy új családpolitika megvalósítását. Az RMDSZ kezdeményezésére hozták létre a hárompárti koalíciós kormány megalakulásakor a családügyi minisztériumot, amelyet a szociáldemokrata Gabriela Firea vezet. A tárca az utóbbi közel másfél évben ugyanakkor nem sokat tett a családpolitika terén.

A romániai családtámogatási rendszer továbbra is elmarad a magyarországitól, pedig román elemzők és politikusok is több alkalommal követendő példaként emlegették a magyar modellt.

– Megvan a nyitottság mindkét nagy kormánypárt részéről egy új családpolitikára, ám mentalitásváltásra van szükség a politikusok és az állami dolgozók szintjén is – mondta az Erdélyi Magyar Televízió 24 plusz című műsorában nemrég Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. Az RMDSZ elnöke elmondta, amikor a családtámogatási programot elképzelték, még nem volt háború, más gazdasági adottságokkal és lehetőségekkel számoltak. Az viszont már akkor is egyértelmű volt, hogy a demográfiai trendek megváltoztatása érdekében hosszú távú stratégiára van szükség. Kelemen Hunor szerint a családoknak szánt kedvezményes hitel lehetőségére a háború okozta bizonytalanság idején is szükség van.

Vladimir Ionas szociológus egy korábbi interjúban azt mondta, a román politikai osztály nagyobbik része tart a demográfiai helyzettel kapcsolatos vitától, mivel nincsenek rá megoldásai. Szerinte az államnak nincs semmilyen terve, közpolitikai stratégiája a népességcsökkenés megállítására.

Borítókép: Egy család tagjai sétálnak Bukarestben (Fotó: AFP/Jaap Arriens)