Elvitte a norvég rendőrség a szélerőművek ellen tiltakozó Greta Thunberget

Napok óta demonstrálnak a világ egyik legnagyobb szélenergia-projektje ellen fiatal számi és szélsőbaloldali aktivisták Oslóban, mely szerdán is folytatódott. Kedden az olaj- és energiaügyi minisztérium bejáratát, szerdán pedig a pénzügyminisztériumét torlaszolták el, de akadályozták a közlekedést a klíma- és környezetvédelmi minisztérium, valamint a gazdasági és halászati minisztériumnál is. A délelőtt folyamán a rendőrök több aktivistát is elvittek a helyszínről, többek között az ismert svéd klímavédőt, Greta Thunberget.

A svéd lány már harmadik napja volt a tüntetőkkel.

Korábban a VG norvég lap riporterének sikerült megkérdeznie Thunberget arról, hogy klímaaktivistaként miért csatlakozik megújuló energiát előállító szélerőművek elleni tüntetéshez. A kérdést eleinte elhárította, végül azt mondta, hogy „a klímacél csak úgy érhető el, ha az őshonos népcsoportok jogait is figyelembe vesszük”.