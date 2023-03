Három hónapot kapott a levágott fejekkel pózoló „Iszlám Állam boszorkánya”

Svédország NATO-tagsága részben azért csúszik, mert Törökország szerint a skandináv ország menedéket nyújt terroristáknak, így egyelőre nem kívánja ratifikáni a kérelmüket. Ha bármi kétségünk lenne afelől, hogy a török kormány, illetve Recep Tayyip Erdogan török elnök a levegőbe beszél-e, elég megnézni a svéd állampolgár, Fatosh Ibrahim történetét, akit minap egy svéd bíróság ítélt el, háborús bűnök miatt.

A maximálisan kiszabható hat év helyett mindössze három hónap börtönbüntetésre ítélte a göteborgi kerületi bíróság azt a svéd asszonyt, aki Szíriában levágott fejekkel pózolt.

Fatosh Ibrahim az ítélet szerint háborús bűnt követett el azzal, hogy 2014-ben, feltehetően az Iszlám Állam terroristái által levágott és karóba húzott fejek mellett készített fotókat, majd azokat közösségimédia-oldalán, becsmérlő megjegyzések kíséretében posztolta.

Az „Iszlám Állam boszorkányának” is nevezett nő kisgyerekként érkezett az Öböl-háború idején Svédországba, ahol Göteborban nőtt fel. 2012-ben utazott Szíriába, ahol bátyja már tagja volt egy dzsihadista csoportnak, két évvel később húga is követte őt. Szíriában hozzáment egy brit-palesztin nemzetiségű terroristához, akivel egy közös gyerekük született, de a férfit még az asszony várandóssága alatt megölték. Egy másik terroristától szintén született egy gyermeke. 2015-ben Fatosh Ibrahim bátyját életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték terrorista bűncselekmények miatt egy svéd bíróságon, miután a rendőrség talált egy filmet, amely bemutatja, hogyan vett részt egy másik férfival együtt egy szíriai kivégzésben. A nő végül 2017-ben tért vissza Svédországba.

Fatosh Ibrahim tagadta a vádakat, azzal védekezett, hogy azért ment Szíriába, hogy civileken segítsen – viszont a nyomozásból egészen más derült ki.

A göteborgi nő 2012 decemberében érkezett Szíriába, ahol az a feladatot kapta, hogy hozzon létre egy nőkből álló szakaszt, hogy a szervezet erkölcsrendészeteként működjön, amelyet végre is hajtott, és a főhadiszállásukként működő rakkai hotel 2017-es lebombázásáig vezetett is. Ezután két gyermekével elmenekült az országból, és visszatért Svédországba. A Samnytt internetes oldal szerint

az országban pénzt, lakást és új védett személyazonosságot kapott a nemzetbiztonsági szolgálattól, ami összhangban volt az akkori szociáldemokrata–zöld kormány politikájával, amely szerint a terroristákat „vissza kell integrálni” a svéd társadalomba, és meg kell védeni az ellenséges terrorista erőktől.

Ugyanakkor a nő nem élt a lehetőséggel, hogy védett és finanszírozott körülmények között új életet kezdjen, továbbra is aktív maradt a közösségi médiában. Nyilvánosan elérhető oldala szerint jelenleg is boszorkányként „dolgozik”, Arábiai Borszorkány néven: rontást, gyógyítást, varázslatokat és kártyavetést is lehet nála rendelni. Gyermekeit a gyámhatóság 2021-ben gondozásba vette, válaszul a nő az ügyintézőket halálosan megfenyegette és arcképeiket publikálta, ezzel kapcsolatban is vádat emeltek ellene.

Iain Cameron, az Uppsalai Egyetem nemzetközijog professzora szerint valószínűsíthető, hogy azért ennyire enyhe a büntetés, mert a nő nem gyilkolta, vagy csonkította meg a képeken látható embereket. A Politico portál érdeklődésére hozzátette, hogy a büntetés „összhangban van a viszonylag enyhe svéd büntetési gyakorlattal”. Ha számításba vesszük, hogy Ibrahim büntetését nemcsak a háborús bűnökért, hanem az összevont eljárásban hivatalos személyekkel szembeni fenyegetésért és rágalmazásért is kapta, a három hónapos elzárás valójában jelentéktelennek tekinthető.

Borítókép: Az Iszlám Állam terrorszervezet egyik harcosának felesége poggyászok mellett az al-Haszaka szíriai kormányzóságban lévő al-Hol menekülttáborban 2022. augusztus 14-én (Fotó: MTI/EPA/Ahmed Mardnli)