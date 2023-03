Moszkva a ruszofóbia jogi fogalmának kidolgozását tervezi

Az orosz Emberi Jogi Tanács elnöke (PCHR) egy olyan új törvényt szorgalmaz, amely büntethetővé tenné a „ruszofóbiát” – írta meg a Sky News hírportál az Interfax orosz hírügynökségre hivatkozva. Valerij Fadejev egy keddi ülésen azt javasolta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök utasításának megfelelően törvényhozási szinten kell kidolgozni a „ruszofóbia” definícióját, hogy a külföldön élő oroszokkal szembeni megkülönböztetésre vagy diszkriminatív intézkedésekre való felhívás büntethető legyen.

És mi az a ruszofóbia? Intuitívan értjük, de hogyan írjuk bele a törvénybe, hogyan minősítsük jogi nyelven, hogyan minősítsük a cselekményeket?

– tette fel a kérdést Valerij Fadejev, hozzátéve:

A mi feladatunk ma az, hogy megpróbáljuk jogilag megfogalmazni, mit jelent a ruszofóbia, és a büntető törvénykönyv mely cikkelyei használhatók e minősítés alatt, és amennyiben nincs ilyen cikkely, akkor be kell vezetni egy újabbat.

Tatjana Moszkalkova, az orosz emberi jogi ombudsman ezzel kapcsolatban azt is hozzátette, hogy az orosz törvények már most is büntetőjogi felelősséget írnak elő a diszkriminációért.

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, volt orosz elnök néhány napja arról beszélt: az „ukrajnai különleges katonai hadművelet” elmúlt éve sok mindenre megtanította az oroszokat, megszilárdította az ország polgárait a közös ellenség elleni harcban, és végre segített megszabadulni a „demokratikus” Nyugattal kapcsolatos illúzióktól, amelynek „képmutatása és őrjöngő ruszofóbiája túllépett minden elképzelhető határon”.

Január végén egyébként Észtország oroszországi nagykövetét épp a „totális ruszofóbiára” való hivatkozással utasította ki Moszkva azután, hogy a balti állam drasztikusan csökkentette Oroszország tallinni nagykövetségének létszámát.

Ez volt az első alkalom, hogy Oroszország kiutasította egy uniós ország nagykövetét az ukrajnai invázió kezdete óta.

„A totális ruszofóbiát, az országunkkal szembeni ellenségesség ápolását Tallinn az állami politika szintjére emelte” – reagált az esetre akkor az orosz külügyminisztérium.

Borítókép: Illusztráció (Reuters/Kai Pfaffenbach)