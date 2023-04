Kreml: A cél Ukrajna NATO-tagságának megakadályozása

A Kreml szóvivője csütörtökön kijelentette, hogy Ukrajna NATO-csatlakozásának megakadályozása továbbra is az Ukrajna elleni háború egyik fő célja. – Ellenkező esetben ez komoly, jelentős fenyegetést jelentene országunk biztonságára – állította Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy sajtótájékoztatón. – A NATO továbbra is mutatja agresszív jellegét, amiről már korábban is beszéltünk. Nyilvánvalóan folytatja azt a politikáját, hogy Ukrajnát bekebelezze és behúzza a szövetségbe. Vlagyimir Putyin orosz elnök már jóval korábban beszélt erről a potenciális fenyegetésről – fogalmazott.

Kitért Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kijevi látogatására is, mondván, hogy a Kremlnek nincsenek értékelései Ukrajna NATO-csatlakozásának kilátásairól. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Ukrajna csatlakozása komoly és jelentős veszélyt jelentene Oroszország biztonságára. – Egy agresszív blokkal állunk szemben, amely országunkat ellenségnek tekinti, és beavatkozik országunk biztonságába – fogalmazott a NATO-ról Peszkov.

A török Anadolu hírügynökség felidézte: nyugati elemzők szerint 2022 februárjában, amikor Oroszország elindította a háborút, Ukrajna egyáltalán nem állt közel a szövetséghez való csatlakozáshoz. Tavaly szeptemberben hivatalosan kérvényezte a NATO-tagságot, bár nem világos, hogy mikor és egyáltalán felveszik-e valaha.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy moszkvai sajtóértekezleten (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)