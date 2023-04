Lehull a lepel a világ legveszélyesebb véleménydiktátoráról

Hogyan lett Amerika az összeesküvés-elméletek híveinek hazája? – teszi fel a kérdést Tom Siebert díjnyertes amerikai újságíró, a Mediapost vendégszerzőjeként – közölte a Tűzfalcsoport.

A portál szerint, amennyiben az ember beleássa magát abba, hogy az oroszok hogyan „hekkelték meg” a választásokat, vagy hogy Seth Rich kiszivárogtatta a DNC e-mailjeit, és megölték érte, paradox, polarizáló, paranoiás összeesküvést kap.

A Tűzfalcsoport úgy értékeli, valójában több ezer ilyen eset van. A helyzetet az is tovább rontja, hogy sok régi, őrült összeesküvés-elméletről szépen lassan kiderül, hogy nem is olyan őrült. A Bilderberg Csoport létezése évekig sokat gúnyolt összeesküvés-elmélet volt, manapság a The Guardian riportere tudósít róla.

A The New York Timestól kezdve, amely az ufók létezéséről szóló történetet szidja, egészen Hollywood leghatalmasabb moguljáig, aki ex-Moszad-ügynököket bérel fel, hogy kémkedjenek számos ellensége után, egyre nehezebb megmondani az igazságot, mert az lehet szelektív igazság és nyílt hazugság is.

Ugyanis a furcsa igazságok mellett a régi, sőt primitív hazugságok is újjáélednek. A lapos föld, Trump nem bolond, hanem mandzsúriai jelölt, Clintonék mindenkit megölnek és a többi.

Üdvözöljük Cass Sunstein világában, aki civilben Samantha Power férje – írja a Tűzfalcsoport.

Power jelenleg az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) a vezetője.

Legutóbbi magyarországi látogatásán hosszas egyeztetéseket folytatott David Pressman amerikai nagykövettel.

Sunstein pedig a modern történelem egyik legnagyobb propagandistája.

Politikai filozófiája szerint, az egyre sokszínűbb és elégedetlenebb társadalom az egyik fő oka annak, hogy az országban és a médiában ennyire rossz a helyzet.

A Harvardon végzett Sunstein egyik kedvence volt Barack Obama elnöknek. Sunsteint bízták meg a következőkkel: az Obama-adminisztráció Információs és Szabályozási Ügyek Hivatala, valamint az egyre ormótlanabb és bizalmatlanabb polgárok és választók ellenőrzésére vonatkozó elemzéseit és tanácsait nyilvánvalóan az Egyesült Államok kormányának átfogó kommunikációs stratégiájaként fogadták el.

Sunstein, először megosztotta a társadalmi menedzsment és ellenőrzés filozófiáját egy 2008-as Harvard fehér könyvben, amelyet Adrian Vermeule-val közösen írtak, „Összeesküvés-elméletek” címmel.

A harmincoldalas könyv a kormány lehetséges válaszait tárgyalja a gyorsan szaporodó problémákra. Az összeesküvés-elmélet – különösen a 9/11-es támadásokkal és az egyre növekvő fecsegéssel kapcsolatban – „belső munka” volt. A tanulmány számos lehetőséget említ az összeesküvés-elméletek elemzésének megközelítései és az ezekhez kapcsolódó kockázatok vonatkozásában.