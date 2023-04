Szijjártó Péter: Magyarország és Szingapúr sem kér a külső beavatkozásból

Magyarország és Szingapúr között baráti, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés van, amelyhez hozzájárul, hogy a két ország rendkívül fontosnak tartja saját nemzeti szuverenitását, s nem kér a külső beavatkozásokból − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szingapúrban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető aláhúzta, hogy a délkelet-ázsiai városállam hazánk legjelentősebb kereskedelmi partnere a térségben, a viszony pedig kifejezetten baráti.

Két olyan országról, két olyan kormányról van szó, amelyek a saját nemzetük szuverenitását rendkívül fontosnak tartják. Két olyan ország, amely nem kér a külső beavatkozásokból. Két olyan ország, amely nem kér a kioktatásból, amely magabiztosan tudja mondani azt, hogy a saját polgáraik el tudják dönteni azt elég bölcsen, hogy milyen jövőt szánnak az országnak

− szögezte le. Rámutatott, hogy a felek ezen szuverenista álláspontra alapozva támogatják a kölcsönös tisztelet visszatérését a nemzetközi politikába, illetve gyakran működnek együtt a nemzetközi szervezetekben.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy akárcsak Szingapúrban, Magyarországon is kivételes a politikai stabilitás, európai szinten legalábbis mindenképp egyedülálló. − Ezt a szingapúriak értik, értékelik, és ez a szingapúri vállalatok magyarországi jelenlétében, a növekvő beruházásokban világosan látszik − vélekedett. Tudatta, hogy a kétoldalú gazdasági együttműködésből hazánk már eddig is sokat profitált, de a szingapúri cégek is kifejezetten kívánatosnak tartják a kapcsolatok további fejlesztését.

Elmondta, hogy találkozott a Magyarországon beruházó hét legnagyobb szingapúri cég vezetőivel, akik mind elégedetten nyilatkoztak a működési környezetről, az alacsony adókról, a képzett munkaerőről, így újabb befektetéseket terveznek, különösen az elektromosautó-ipar területén.

Magyarország kiváló találkozási pontjává vált a nyugati és keleti beruházásoknak. Különösen így van ez az autóipar, azon belül is az elektromosautó-ipar területén, hiszen a nyugati elektromosautó-gyártó vállalatok és a keleti elektromos akkumulátort gyártó vállalatok Magyarországon adnak randevút egymásnak, ezáltal garanciát adva arra, hogy Magyarországon a gazdasági növekedéssel hosszú távon kalkulálhatunk

− közölte.

Üdvözölte, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly elérte az egymilliárd dollárt, és a lendület kitart, amit jól mutat, hogy idén eddig 46 százalékos növekedést jegyeztek fel. − A magyar cégek 350 millió dollárt fektettek be a délkelet-ázsiai városállamban, a szingapúri vállalatok pedig több mint hétezer embert foglalkoztatnak hazánkban − tájékoztatott.

A miniszter arról is beszámolt, hogy Délkelet-Ázsia legnagyobb élelmiszeripari vásárán megállapodást kötöttek nagy mennyiségű magyar mangalica és galambhús szingapúri exportjáról. Mint mondta, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számára Szingapúr nagy lehetőséget jelent, a városállam ugyanis diverzifikálni kívánja az importforrásait.

Szingapúr hatalmas lehetőséget jelent, ugyanis diverzifikálni kívánja az importforrásait az élelmiszeriparban. Majdnem mindent importálnak, amit itt elfogyasztanak, és a magyar élelmiszeripari termékekkel kifejezetten elégedettek, így azok nagyon komoly népszerűségnek örvendenek. A legkiválóbb, a legkomolyabb vásárlói körrel rendelkező, prémium élelmiszert értékesítő vállalatok itt Szingapúrban a jövendőben nagy mennyiségű mangalicát fognak importálni

− mondta. A magyar élelmiszer-kivitel értéke tavaly meghaladta a hatmillió dollárt, ezen belül a húsipari export több mint egymillió dollárt tett ki.

A miniszter kitért arra is, hogy a két ország között a turisztikai kapcsolatok is fejlődnek, idén eddig a tavalyi év azonos időszakában regisztráltnál már négyszer több látogató érkezett Szingapúrból Magyarországra.

Érintette az űripari együttműködést is, azt hangoztatva, hogy mindkét fél érdekelt ezen szektor fejlesztésében, a különböző méretű műholdak gyártásában, Föld körüli pályára állításában, az ezekből kinyert adatok cseréjében.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)