Elmentek nyaralni, mire hazaértek, a szomszéd egy erődítményt épített, ami tönkretette a kilátásukat

Egy házaspár heves viszályba keveredett a szomszédjukkal, miután a nyaralásukból visszatérve azt tapasztalták, hogy a szomszédjuk egy több mint kétméteres fallal vette el a kilátást előlük – írja a Mirror.

A házaspár úgy fogalmazott a Mirrornak, hogy forronganak a dühtől, miután nyaralásukból visszatérve azt tapasztalták, hogy a szomszédjuk „berlini falat” épített a tengerparti ingatlanuk terasza mellé.

Harold és Jacqueline Stanley azt állítják, hogy nem hittek a szemüknek, amikor hazatérve felfedezték, hogy az engedélyük nélkül építettek falat teraszuk mellé, ezzel megszüntetve a szép kilátást a tengerpartra. Stanleyék szerint az otromba betonépítmény elzárta a kilátást, és megakadályozta őket abban, hogy teljes mértékben élvezzék a teraszukat. Emiatt szomszédjukkal megromlott a viszonyuk.

Harold, aki a lancashire-i Blackpool közelében lakik, a The Sunnak nyilatkozott: „A fal volt a bukás kezdete. Visszajöttünk a nyaralásból, és szembesültünk azzal a dologgal. A hátunk mögött történt az eset, amikor felhúzták az erődítményt, ami olyan, mint a berlini fal. Nyáron élveztük a teraszunkat, de most már csak ezt a csúnya falat kell bámulnunk. Szörnyű és taszító, teljesen elvette a kedvünket.”

Stanley-ék tengerparti otthonából lenyűgöző kilátás nyílik az Ír-tengerre, ahonnan Blackpool híres világítótornya is látható. Most Stanley-ék azt mondják, hogy a kilátásuk a múlté, ami miatt már soha többet nem állnak szóba a szomszédjukkal.

Jacqueline elmondta: „Ez az egész történet megbetegített. Egészséi problémáim vannak, és ez nem segített, csak rontott a helyzeten”.

A helyi hatóság megerősítette, a szomszéd nem kérte a fal építéséhez a szükséges építési engedélyt, de nem tesznek ellene semmit. Az kiderült, hogy a falat egy blackpooli cég építette mégpedig azért, hogy megakadályozzák a víz bejutását a teraszra, ugyanis ez a probléma a jelentések szerint több más házat is érintett a környéken. A lap forrása azt is elmondta, hogy a tulajdonos azért építette a falat, mert ezzel is meg szerette volna előzni, hogy az idős ember elessen a vizes teraszon. Azt állították, hogy Stanleyék otthon voltak, amikor a fal nagy részét építették, és kijelentették, hogy az nem hirtelen jelent meg.

A Planning Portal nevű honlap szerint a lakosoknak a helyi hatóságtól kell építési engedélyt kérniük, ha két métert meghaladó magasságú kerítést, falat vagy kaput kívánnak építeni vagy módosítani.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)