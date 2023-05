„Scholz veszélyes, az EU öngyilkosságra készül”

Az uniónak ki kell igazítania az eljárások menetét annak érdekében, hogy külpolitikai szereplőként meg tudjon erősödni − véli a Barátok csoportja névre keresztelt országcsoport, mely tagjai között tudja például Belgiumot, Finnországot, Franciaországot, Németországot, Luxemburgot, Hollandiát, Szlovéniát és Spanyolországot is, és amelyet azért hoztak létre néhány napja, mert úgy vélik, javítani kell az unió döntéshozatalának gyorsaságát és hatékonyságát, főként az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

A minősített többségi szavazás bevezetésével külpolitikai kérdésekben elveszne a tagállami vétó. Ez azt jelentené, hogy a 27 tagállamból mindössze 15 egyetértésével − amennyiben ezek az államok kiteszik az unió népességének 65 százalékát − meg lehetne hozni az unió egészét érintő, különösen fontos külpolitikai és védelmi politikai döntéseket.

Petra Steger, az FPÖ politikusa szerint ez rendkívül veszélyes lenne. Ahogy fogalmazott:

Az egyhangúság elve az EU-ban az utolsó védőbástya, amely védi a nemzeti érdekeket és megóv a szuverenitás teljes elvesztésétől. Abszolút botrányos a tagállamoknak ezt a védőbástyáját kétségbe vonni, és ezzel elvenni a vétójogukat. Különösen az olyan kisebb országok kerülhetnek a döntések során vesztes helyzetbe, mint Ausztria.

Öngyilkosságra készül Brüsszel?

Az FPÖ az Európai Unió gazdaságpolitikája miatt is parázs kritikát fogalmazott meg. Brüsszel az ukrajnai háború kezdete óta először kínai vállalatok ellen is mérlegeli büntetőintézkedések kivetését, mert a gyanú szerint támogatják Oroszországot az ukrajnai háború folytatásában.

– Ha az EU most Kína ellen is kereskedelmi háborút indít, akkor komolyan kétségbe kell vonni Brüsszel józanságát - mondta ma Harald Vilimsky, az FPÖ gazdaságpolitikai szakértője és képviselője. Emlékeztetett, hogy

Kína Európa legfontosabb gazdasági partnere, egy konfliktus ezért felérne egy európai öngyilkossággal.

Az EU 2022-ben 626 milliárd euró értékben importált árukat Kínából, amely ezzel messze a legfontosabb beszállító ország lett, megelőzve az Egyesült Államokat. Ugyanebben az időszakban mintegy 230 milliárd eurónyi export ment az EU-ból Kínába. – Az ilyen számok fényében bárki, aki valóban azt hiszi, hogy gazdasági konfliktusba keveredhet Kínával, óriási károkat okoz Európa gazdaságának – mondta Vilimsky.