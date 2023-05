Brüsszeli szankciók: Kínának is nekimenne az EU

Kína ellenez minden olyan intézkedést, amely a kínai–orosz kapcsolatokat ürügyként használja fel a kereskedelmi együttműködés megkárosítására – közölte hétfőn a kínai külügyminisztérium. Vang Ven-bin, a minisztérium szóvivője az Európai Unió által javasolt, egyes kínai vállalatokkal szembeni szankciók hírére reagálva közölte, amennyiben ezek a szankciók hatályba lépnek, Kína határozott lépéseket fog tenni saját érdekei védelmében.

Brüsszel az ukrajnai háború kezdete óta először kínai vállalatok ellen is mérlegeli büntetőintézkedések kivetését, mert a gyanú szerint támogatják Oroszországot az ukrajnai háború folytatásában.

Hét kínai vállalatot vádolnak azzal, hogy olyan berendezéseket adtak el, amelyeket fegyverekben is lehet használni. Ezen vállalatok – melyek közül többen már szerepelnek az Egyesült Államok szankciós listáján – elleni intézkedések szerepelnek az Európai Unió által tárgyalandó új szankciós csomagban is, írja a Financial Times amerikai gazdasági napilap.

Az Európai Bizottság javaslata leszögezi, hogy az orosz katonai-védelmi ipar által az Ukrajna elleni háború támogatásában használt elektronikus alkatrészek kulcsfontosságú szerepet játszanak, így helyénvalónak tartja a kereskedelmi korlátozások kijátszásában részt vevő egyes harmadik országbeli szervezetek büntetését, valamint az orosz katonai és ipari komplexum számára elektronikus alkatrészek fejlesztésében, gyártásában és szállításában részt vevő egyes orosz szervezetek szankciók alá vonását is.

Brüsszel eddig elkerülte, hogy Kínát vegye célba, arra hivatkozva, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az közvetlenül fegyvereket szállít Moszkvának, azonban a mostani tervek egyértelműen a Kínára vonatkozó szankciók felvetését mutatja.

A bizottság egyébként szankciókat javasol néhány iráni cég ellen is, amelyek részt vesznek drónok gyártásában, és Oroszországba történő szállításában.

Az EU a katonai-védelmi ipar területén túl is igyekszik az új csomag révén fellépni a szankciók kijátszása ellen.

A tervezet olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek lehetővé tennék az EU számára, hogy korlátozza bizonyos termékek harmadik országokba történő értékesítését, amennyiben az egyszerű diplomáciai nyomás ennek elérésére nem bizonyul elegendőnek. A tagállamoknak egyedi alapon kellene jóváhagyniuk a vállalatok vagy országok elleni intézkedéseket.

A szankciós lista érvénybelépéséhez a huszonhét tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges.