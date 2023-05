Négyórás légitámadást indított Moszkva Ukrajna ellen

Ukrajna-szerte megszólaltak a légiriadó-szirénák, miután Oroszország hétfőn hajnalban újabb rakéta- és dróncsapásokat mért az ország városaira.

Robbanások hallatszottak Kijevben is. Vitalij Klicsko kijevi polgármester robbanásokról és tűzről számolt be a főváros Szolomjanszki kerületéből, és elővigyázatosságra intett az esetlegesen lehulló drónroncsok miatt. A polgármester tájékoztatása szerint a Szolomjanszki kerület egyik négyszintes lakóházában tűz keletkezett. Hozzátette, hogy eddig senki nem kért orvosi ellátást. A polgármester később Telegram csatornáján közölte, hogy a Pecseszki kerületben is észleltek kisebb tüzet, innen sem érkeztek hírek sebesülésről.

Nyolc napon belül ez már a negyedik támadás Kijev ellen; mindössze huszonnégy órával azelőtt, hogy Oroszországban megünnepelnék a Győzelem napját.

Az évente megrendezett ünnep Oroszországnak a második világháborúban a náci Németország felett aratott győzelmére emlékezik, egy konfliktusra, amellyel a Kreml az Ukrajna elleni háború megkezdése óta próbál párhuzamot vonni.

Miután az elmúlt hónapokban a polgári célpontok elleni orosz támadások alábbhagytak, és Kijevben napokig nem történt támadás, Moszkva az elmúlt héten fokozta légitámadásait a délkeleti Zaporizzsja régióban várható ukrán offenzíva előtt.

Az ukrán hadsereg szerint a hétfő reggeli támadások során – amelyek több mint négy órán át tartottak és nem sokkal éjfél után indultak – 16 rakétát lőttek ki célpontokra országszerte. Közölték, hogy 61 légicsapás és 52 sorozatvetős támadás is történt városokra és katonai állásokra. A tisztviselők hozzátették, hogy 35 iráni gyártmányú Shahed kamikaze drónt semmisítettek meg. A BBC nem tudta ellenőrizni ezeket a számokat.

A tisztviselők szerint robbanások voltak Harkivban, Herszonban, Odesszában és Mikolajevben is.

Borítókép: Az orosz tüzérségi támadásban megsemmisült Sunrise Park Hotel romjai a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában 2023. május 5-én (Fotó: MTI/AP/Andrijenko Andrij)