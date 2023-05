New York rogyadozik a migrációs válság súlya alatt

New Yorkra gyakorlatilag ki lehet tenni a „megtelt” táblát. A migránsok beáramlása azonban nem enyhül, így az állam kormányzója, Kathy Hochul sietett a polgármester, Eric Adams segítségére. A kormányzó többek között olyan településeket igyekszik felkutatni, amelyek vállalnák a menedékkérők átvételét a nagyváros túlzsúfolt befogadóközpontjaitól.

A Spectrum News tévécsatornának adott interjúban Hochul kétségbeejtőnek nevezte a migránsok helyzetét, és rámutatott, hogy bár egyes közösségek nyitottak az újonnan érkezőkre, gyakran nem rendelkeznek a befogadásukhoz szükséges erőforrásokkal. Másutt a hajléktalanság jelent problémát.

A kormányzó sürgette a politikai hovatartozástól független összefogást a probléma kezelése érdekében. New York állam egymilliárd dollárt tervez elkülöníteni a célra, és Hochul felszólította a képviselőház republikánus többségét, hogy ők is tegyék meg ugyanezt.

A kormányzó felszólítása épp arra a napra esett, amikor a szintén New York államban található Orleans megye kénytelen volt vészhelyzetet hirdetni a lakhatási válság miatt.

New York állam és a város baloldali vezetése régóta a nyitott határok legnagyobb szószólói közé tartozik az Egyesült Államokban, és ezen láthatóan a mostani krízis sem változtatott. New York városát egy bő négy évtizedes jogi megállapodás kötelezi, hogy bizonyos feltételek mellett ágyat biztosítson bárkinek, akinek szüksége van rá, azonban a polgármester a múlt héten már kénytelen volt lazítani egyes rendelkezéseken. Ideiglenesen felfüggesztették például azokat a szabályokat, amelyek a családok fürdőszobával és konyhával felszerelt, privát szobákban való elhelyezésére, illetve az éjjel érkezők azonnali elhelyezésre vonatkoznak. A város emellett felfüggeszti a harminc napnál hosszabb ideig a szükségszállásokon tartózkodó családok védelmét is, ami jelenleg megakadályozza, hogy bírósági határozat nélkül kilakoltassák őket.