Napi ezer migráns érkezésétől retteg New York

New York is készül az úgynevezett 42-es rendelkezés (Title 42) csütörtök éjféli megszűnésére, ami annyit jelent, hogy az illegális bevándorlókat már nem lehet majd járványügyi okokra hivatkozva visszafordítani, írja a New York Times. A déli határról érkező migránsok várhatóan növekvő számára reagálva New York város ideiglenesen felfüggeszti bizonyos menedékjoggal kapcsolatos szabályait, amelyek a családok fürdőszobával és konyhával felszerelt, privát szobákban való elhelyezésére, illetve az éjjel érkezők azonnali elhelyezésre vonatkoznak. A város emellett felfüggeszti a 30 napnál hosszabb ideig a szükségszállásokon tartózkodó családok védelmét is, ami jelenleg megakadályozza, hogy bírósági határozat nélkül kilakoltassák őket.

A döntést a baloldali polgármester, Eric Adams szóvivője, Fabien Levy is megerősítette, hozzátéve, hogy a város „elérte a határait”, és kénytelen volt tornatermekben elhelyezni az újonnan érkezőket.

A 42-es rendelkezés éjféli megszűnését követően New York illetékesei naponta körülbelül ezer ember érkezésére számítanak. Az elmúlt évben érkezett több mint 61 000 migráns befogadására New York City már nyolc humanitárius segélyközpontot hozott létre. New York az egyetlen olyan nagyváros az Egyesült Államokban, amely biztosítja a „menedékhez való jogot”. A várost egy bő négy évtizedes jogi megállapodás kötelezi, hogy bizonyos feltételek mellett ágyat biztosítson bárkinek, akinek szüksége van rá.