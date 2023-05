Olyan sok a fegyver Szerbiában, hogy hiánycikk lett a széf

Fegyveramnesztia és szigorítások

A fegyverrel elkövetett támadások után döntött úgy a kormány, hogy szigorú korlátozásokat vezet be a fegyvertartással kapcsolatban. Felülvizsgálják az eddig kiadott engedélyeket és a lőtereket is fokozott ellenőrzés alá vetik. Szigorítanak az orvosi vizsgálatokon, és a pszichoaktív szerek használatát is fokozottan ellenőrzik. Gyakrabban és alaposabban utánanéznek, hogy az engedéllyel tartott fegyvereket a biztonsági előírásoknak megfelelően, elzárva, azaz fegyverszekrényben tárolják-e.

A rendelkezések szerint a széfnek két külön rekesszel kell rendelkeznie a fegyver és a töltények számára. Az is fontos, hogy a tároló be legyen építve a szekrénybe, a falba vagy a padlóba. A kulcs helyét a tulajdonos nem árulhatja el senkinek, és ugyanígy kell eljárnia a kóddal is – írja a Szabad Magyar Szó.

A belügyminisztérium fegyverbeszolgáltatási amnesztiát hirdetett május 8. és június 8. között. Aki ebben az időszakban leadja illegálisan tartott fegyvereit, lőszereit, annak semmilyen büntetésre nem kell számítania. A kilencvenes években, a délszláv háború idején rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is: átlagosan negyven lőfegyver jut száz lakosra – emlékeztet az MTI.