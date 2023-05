Hamarosan lefegyverzik Szerbiát

Becslések szerint több mint 2,7 millió fegyver van a szerb lakosságnál, melyeknek kevesebb mint a felét regisztrálták a hatóságoknál. Ehhez mérten a fegyveres erőszak szintje eddig viszonylag alacsony volt a nemzetközi felmérések szerint is. Gyermek születésekor, esküvők alkalmával gyakran lövöldöztek a levegőbe a szerbek, ami régóta szokás, és általában nem járt semmilyen következménnyel, néhány balesettől eltekintve senki sem sérült meg. Olyan pedig még sosem fordult elő, hogy egy 14 év alatti fiatal kövessen el egy ekkora mészárlást. Szerbiában a fegyvertartás személyre és fegyverre szabott. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek van fegyvertartási engedélye, az csak arra az egy fegyverre vonatkozik, amelyre az engedélyt kiadták. Általában az engedéllyel rendelkezők több fegyvert is birtokolnak. Mintegy 400 ezer személynek van legális fegyvertartási engedélye, de az államfő már jelezte, hogy a most tervezett szigorításokat követően 30-40 ezernél több fegyver nem maradhat magánkézben. Ahogyan fogalmazott, „teljesen lefegyverzik Szerbiát”.