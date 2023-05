„Országunk iránti elismerés volt Ferenc pápa budapesti látogatása“

− Diplomáciai szolgálata során mit tapasztalt, milyen megítélése van Ferenc pápának a magyarokról, mi hozta őt el hazánkba?

− Szeretném elmagyarázni, hogy mi motiválta Ferenc pápát, hogy másodszor is ellátogasson Magyarországra. Szeretném azt gondolni, hogy azért történt, mert a vatikáni diplomácia kitűnően végezte munkáját, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a pápa Magyarország iránti szeretete évtizedekkel korábban kezdődött. Amikor a megbízólevelem átadásakor első alkalommal találkoztam vele, megkérdeztem tőle, hogy járt-e már Magyarországon.

Azt válaszolta, hogy még nem volt Magyarországon de mindent tud a magyarokról.

Elmesélte, hogy Buenos Airesben hetente két alkalommal misézni, gyóntatni és ebédre járt a Magyarországról 1956-ban elmenekült angol kisasszonyokhoz. Rajtuk keresztül ismerte meg az egyházüldözés viszontagságos időszakát, illetve a magyarok lelkületét. A budapesti látogatásról való visszatérés során a repülőúton azt is elmesélte, hogy kitűnő kapcsolata volt a buenos aires-i magyar közösség tagjaival a jezsuita atyákkal. Meggyőződésem, hogy Jálics Ferenc atya példája is azt bizonyította, hogy a magyar nép egyenes, bátor és jóságos. Számos pozitív tapasztalata volt a magyarokkal kapcsolatban. Igaz, hogy a diplomáciának szerepe volt abban, hogy a pápa számos más európai ország közül Magyarországra látogatott el, de már ezt megelőzően is nagyon mély tisztelet és elismerés fűzte a magyarokhoz. Kedvező helyzetben voltam, mert nem kellett megküzdenem korábbi előítéletekkel.