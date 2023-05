Szombaton mintegy félmillió ember evakuálása kezdődhet meg Bangladesben

A mianmari hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy földcsuszamlásokra lehet számítani a partvidéken, így az érintett lakosok jelentős bevásárlásba kezdtek az alapvető élelmiszerekből – közölte Hla Tun, az ország meteorológiai szolgálatának igazgatója. A Global New Light of Myanmar című állami napilap jelentése szerint több régióban is zajlik a vészhelyzeti teendők gyakorlása, a nyugati partvidéken pedig több tízezer ember kimenekítése van folyamatban.

A Bengáli-öböl partvidékén fekvő és több folyótorkolatot is magába foglaló, 160 millió lakosú Bangladesben, valamint a szomszédos, szintén sűrűn lakott Mianmarban sem ritkák az árvizek és ciklonok. 2008 májusában a Nargis nevű ciklon csapott le Mianmarra, amely az Iravádi folyó torkolati sávjában lakott területeken rombolt le több tízezer lakóházat, legalább 138 ezer ember halálát okozva.

Klímakutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy amíg az óceánok vize meleg és kedvezőek a szelek, a ciklonok hosszabb ideig őrzik meg intenzitásukat. Példaként a kelet-indiai Amphan ciklont említik, amely 2020-ban többnapos utat volt képes megtenni a szárazföld felett, jelentős károkat okozva.