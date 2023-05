Ukrajnából származó fegyvereket használhatnak a francia bűnbandák

A finn nyomozóhatóság úgy véli, fennáll a veszélye annak, hogy ukrajnai fegyvereket kerülnek Európába

Arról már a V4NA korábban több cikkben is beszámolt, hogy bár a nyugati balliberális mainstream média több ízben is megpróbálta elbagatellizálni a problémát, egyre több országból erősítik meg a veszély valódiságát, és hogy a feketepiacon kössön ki a pusztító nyugati fegyverek egy jelentős része, amelyeket eredetileg Ukrajnának szántak. A hírügynökség nemrég a finn Nemzeti Nyomozóirodához fordult, mert korábban Christer Ahlgren finn főnyomozó egy műsorban arról beszélt, hogy erős a gyanú, hogy Svédországban, Dániában és Hollandiában is felbukkantak már Ukrajnának szánt fegyverek, és az ehhez szükséges csempészútvonalakat már kialakították, sőt Finnországban is fennáll a veszélye az illegális fegyverkereskedelemnek. A Nemzeti Nyomozóiroda egy sajtóközleményben reagált. Ahogy írták, megdönthetetlen bizonyítékot eddig nem találtak a hatóságok, ugyanakkor

fennáll a lehetősége annak, hogy a Finnországban tevékenykedő bűnözők megpróbálnak fegyvereket szerezni a konfliktusövezetekből.

A rendőrség minden évben számos illegális fegyvert foglal le a szervezett bűnözés tagjaitól, és tudatában van annak, hogy ezek a csoportok érdeklődnek a háborús övezetekben használt fegyverek iránt. A rendőrségnek arra utaló jelei vannak, hogy hosszú távon a szervezett bűnözői csoportok Ukrajnából is megpróbálhatnak fegyvereket szerezni – olvasható a közleményben.

Az Europol – amely segítséget nyújt a tagállamok bűnüldöző hatóságainak a súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni fellépésben – nemrég már jelezte, hogy fennáll a veszélye annak, hogy bűnszervezetek kezére kerülnek az Ukrajnának szánt fegyverek. De a NATO és az EU is riasztást adott ki tavaly nyáron az ukrajnai fegyvercsempészet miatt. A hatóságok először nyomkövető rendszerekkel akarták felszámolni a feketepiac ezen részét. Egy hónappal ezt megelőzően pedig az Interpol – a rendőrségi együttműködést segítő nemzetközi szervezet – arra figyelmeztetett, hogy az Ukrajnába küldött fegyverek a bűnszervezetekhez juthatnak és ezek a csoportok tovább erősödhetnek, ahogy egyre több fegyver érkezik Ukrajnába.

