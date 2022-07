Terroristák, maffiózók kezébe kerülhetnek az ukrajnai segélyfegyverek

A szakember emlékeztetett: Magyarország számára egyébként sem ismeretlen az illegális fegyverekhez kapcsolódó feladat, hiszen

a délszláv háború kitörésétől kezdődően folyamatosan frontszolgálatot láttak el a hazai titkosszolgálatok; a jugoszláv hadseregből kikerülő, ellenőrizetlen fegyverek jelentős része akkor is a feketepiacon kötött ki. – Jelenleg is frontország vagyunk. Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az illegális fegyvercsempészet egyik lehetséges útvonala Magyarországon keresztül vezethet akár a Balkán irányába, onnan például a Közel-Kelet felé, de vezethet Nyugat-Európába is a szervezett bűnözői körökhöz – szögezte le a tanácsadó.

Horváth hangsúlyozta:

az oroszok ragaszkodnak a török kikötőkbe irányuló ukrajnai gabonaszállítmányok miatt ahhoz, hogy a feleknek garantálnia kell, fegyvereket sem a gabona között, sem a visszafelé üresen haladó hajókban nem szállíthatnak. Így az ukrán kikötőkben berakodás során is ellenőrizni kell a szállítmányt. A vízi szállítás óriási mennyiséget mozgat meg egyszerre, ami igaz például a dunai hajózásra is, bár most az alacsony vízállás miatt gyakorlatilag nincs hajózás, de nem lesz mindig így, és megindulhatnak az ukrán folyami kikötőből is a gabonaszállítmányok. Ugyanez érvényes a vasúti szállításra is, amikor egyszerre szintén nagy mennyiségű ömlesztett árut, esetünkben gabonát szállítanak.

A záhonyi átrakóban megkönnyíti majd az ellenőrzést, hogy az Ukrajna felől szélesebb nyomtávon érkező ömlesztett gabonát át kell fejteni a MÁV keskenyebb nyomtávján közlekedő uniós vagonokba, így ott fegyvereket elrejteni sem lenne egyszerű.

Fontos tudnivaló: amerikai elemzők már 2014-ben, a Majdan-forradalommal összefüggésben azt írták le, hogy

a káoszban mintegy háromszázezer (!) kézifegyver tűnt el az ukrán fegyveres és rendvédelmi erőktől.

Tudjuk, hogy a korrupció, a szervezett bűnözés, az illegális kereskedelem összefonódik, és kevés olyan jövedelmező forrás van, mint a fegyverkereskedelem. Kimeríthetetlen igény van rá világszerte. Ugyanakkor az ukrán korrupciós helyzetet jellemzi, hogy egy katonaköteles férfit tízezer euróért bármikor kiengednek az országból.

Borítókép: A pozsonyi drogmaffia rajkai fegyverraktárában talált fegyverek között is lehetnek segélyfegyverek (Fotó: police.hu)