Vérfürdőt akarnak az ukránok Magyarország szomszédságában

Nem elég a békés felvonulás, forradalomra szólítja fel a szerbiai tüntetések résztvevőit egy ukrán blogger, újságíró. Irina Sieidkhanova a Twitteren tett bejegyzésében azt írta, ha tényleg le akarják váltani a kormányukat, amely – szerinte – nem megfelelő az országnak, tudják, mit kell tenniük.

„Igen, lesznek halottak, lehet, száznál is többen, ugyanúgy, mint 2014-ben Kijevben” – jelentette ki. „A szabadságot soha nem adják ingyen” – tette hozzá az egyébként Szlovéniában élő ukrán nő, aki szerb nyelvű bejegyzése végén sok sikert kívánt mindenkinek, aki változásokat szeretne a szép Szerbiáért.

Ako stvarno hoćete da skinete svoju vladu, koja vam ne odgovara, vi znate šta mora da se uradi.



Da, biće poginulih, možda čak i više od stotine, kao u Kijevu 2014te.



ALI SLOBODA NIKAD NIJE BESPLATNA.



Srećno svima ko želi promene za lepu Srbiju 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/G0qpaShcyQ — Irina Sieidkhanova (@omojblog) May 13, 2023

„Isten ments, soha!” – így reagált az ukrán újságíró felszólítására a kormányzó Szerb Haladó Párt parlamenti képviselője. Vladimir Gyukanovics hozzátette: ez tényleg hátborzongató üzenet, mint fogalmazott, inkább távozna a hatalomból, mint hogy ez történjen, mert semmi sem ér annyit, mint az emberélet, így a hatalom sem. A szerb politikus kiemelte azonban, hogy szerinte botrányos, hogy egy Szlovéniában élő ukrán nő ilyen kampányt vezessen, s beavatkozzon a szerb belpolitikába.

„Ez az őrület csúcsa. Konfliktusra és áldozatokra szólít fel. Isten óvjon minden „Majdantól” Szerbiában és az ilyen „szabadságtól” – mutatott rá Gyukanovics.

A szerb államfő pedig kizárta annak lehetőségét, hogy egy új Majdan legyen Belgrádban. – Ez nem történhet meg a szerb fővárosban – húzta alá Alekszandar Vucsics. A köztársasági elnök azzal vádolta meg a tüntetéseket szervező ellenzék egy részét, hogy az utcán, fegyveres összetűzésekkel akarja magához ragadni a hatalmat, anélkül, hogy választásokat tartanának az országban, ugyanúgy, ahogy 2014-ben Kijevben történt.

Vucsics, aki egyben a legnagyobb hatalmi párt, a Szerb Haladó Párt első embere, ezúttal is megismételte korábbi kijelentését, miszerint politikai ellenfelei az elmúlt időszak véres ámokfutásait és gyilkosságait arra akarják felhasználni, hogy politikai hasznot húzzanak. Ezzel szemben az államvezetés egy sor intézkedést foganatosított, hogy megelőzze a további eseteket.

– Nem lesz Majdan Belgrádban. Nem fogadom el, hogy az ellenzék frusztrált vezetői, azok, akik nem tudnak a választásokon nyerni, úgy viselkednek, mint a legrosszabb hiénák – mondta a szerb elnök anélkül, hogy pontosította volna, kikre gondol. Alekszandar Vucsics elmondta, egyesek azt gondolják, hogy úgy lehet hatalomhoz jutni, hogy betörnek egy-egy helyiségbe, azt látja, hogy egyesek a Majdanról vagy a 2000. október 5-éről álmodoznak. Utóbbi volt a volt jugoszláv elnök, Szlobodan Milosevics megbuktatásának dátuma, amikor a tömeg a választási vereség elismerésére késztette az akkori államfőt. Erre hívta fel a figyelmet Vucsics is, szerinte ugyanis az október 5-i eseményeket voksolás előzte meg.

Közben a belgrádi ukrán nagykövetség tiltakozásának adott hangot, amiért a balkáni országban negatív kontextusban emlegetik a Majdant.

„Az az ukránok többségének európai választása volt, amiért nagy árat fizettünk és fizetünk. Ennek a választásnak bármilyen megítélése, legyen az pozitív vagy negatív, kizárólag az ukrán nép dolga” – teszik hozzá a nagykövetség. Ukrajna szerbiai nagykövetsége azt is hozzáteszi, hogy Kijev semmilyen módon nem avatkozik be a Szerb Köztársaság belpolitikai helyzetébe – áll a közleményben.

Ezzel szemben, mint arról a V4NA nemzetközi hírügynökség is már beszámolt korábban, Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő határozattervezetet nyújtott be a kijevi képviselőházba, miszerint Ukrajna ismerje el Koszovó függetlenségét. Honcsarenko ugyanakkor egy interjújában kitért Szerbia és Oroszország viszonyára is. Belgrád ugyan elismeri Ukrajna területi integritását, de nem vezetett be szankciókat Moszkvával szemben. Szerbia Vlagyimir Putyin trójai falova – mondta Olekszij Honcsarenko. „Szerbia úgy viselkedik, mint Putyin eszköze, ez nem nagy újdonság” – fűzte hozzá.

Olekszij Honcsarenkónak már nem ezek az első megnyilvánulásai Szerbiával szemben. Az ukrán képviselő korábban azt mondta, országa Horvátországgal együtt bosszút fog állni Szerbián és annak elnökén. Szerinte erre Alekszandar Vucsics szerb államfőnek az orosz speciális katonai hadművelet kapcsán tett nyilatkozatai miatt van szükség. Úgy fogalmazott, hogy az ukránok készek katonákat küldeni Koszovóba, hogy megvédjék az ottani albánokat a szerbek jelentette fenyegetéstől.

Borítókép: Szerbia az erőszak ellen jelentésű felirattal ellátott transzparenst visznek tüntetők Belgrádban 2023. május 8-án. (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)