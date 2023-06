A Google kivette a Pride promóból a botrányos drag queenes anyagot

A Google szépen csendben eltávolította a „Pride and Drag Show”-t a vállalat által reklámozott LMBTQ+ események listájáról Kaliforniában, miután a cég több száz keresztény alkalmazottja és sokan mások is aláírták azt a petíciót, amely a „vallási meggyőződések és érzékenységek” elleni közvetlen támadásnak minősítette az előadást – írja a Fox News.

A petíciót aláírók szerint a San Franciscó-i LMBTQ+ bárban kedden megrendezett esemény egyáltalán nem tisztelte a keresztény hitet, és kifejezetten provokatívnak és lázítónak minősítették a „Peaches Christ” nevű drag queen fellépését.

„Provokatív és lázító előadást a keresztények vallási meggyőződése és érzékenysége elleni közvetlen megsértésnek tekintik”

− áll a petícióban a jelentés szerint.

A technológiai cég ezt követően az eseményt, amelyet eredetileg „egy csodálatos hónap lezárásaként” hirdettek meg, eltávolította a honlapjáról, az évente szponzorált tevékenységek listájáról.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt a Google szóvivője, Chris Pappas is, aki elmondta, hogy eltávolították az eseményt, miután anélkül támogatták azt, hogy utánanéztek volna, hogy miről is szól, de azt nem erősítette meg, és nem is cáfolta, hogy a petíciónak köze lett volna ehhez.

Nem ez az első eset, hogy botrányos viselkedésükkel hívják fel magukra a figyelmet a drag queenek. A közelmúltban az egyik budapesti vendéglátóegység ugyanis olyan fényképekkel népszerűsítette magát, amelyeken nőnek öltözött férfiak gyermekek előtt vonaglanak, illetve ölelgetik őket.