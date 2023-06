Biden ismét kikerülte a sajtó kérdéseit

Tavaly októberben, amikor Isaac Herzog izraeli elnököt fogadta az Ovális Irodában, nem csupán kikísértette, de ki is gúnyolta az újságírókat.

Ez a találkozás különösen felháborította a sajtót, köztük a Bloomberg fehér házi tudósítóját, Nancy Cookot, aki aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az elnök alig néhány héttel a 2022-es félidős választások előtt visszautasította a kérdéseket.

Májusban a Fehér Ház bejelentette, hogy felülvizsgálják a sajtótájékoztatókon való részvétel szabályait, és a megbízóleveleket visszavonják, ha az újságírók nem viselkednek „professzionális módon”. Ismételt szabálysértés esetén felfüggeszthetik és ki is tilthatják őket. Ez azt követően történt, hogy a Today News Africa riportere, Simon Ateba többször is emelt hangon vonta kérdőre a Fehér Ház sajtótitkárát, Karine Jean-Pierre-t, amiért figyelmen kívül hagyta a terem hátsó részében elhelyezett riportereket.

Szerintem ezt arra lehet használni, hogy kirúgják a barátságtalan és kemény riportereket. A szabályt a hozzám hasonló emberek ellen fogják használni, akik keményen próbáltak kérdéseket feltenni

– mondta Ateba a Fox Newsnak.

A The Washington Post nemrégiben külön cikkben írt Biden és a média viszonyáról. Emlékeztetnek, Biden idén még egyetlen önálló sajtótájékoztatót sem tartott, kizárólag akkor állt ki az újságírók elé, ha más is volt vele. Mint írják, az amerikai nép és a szabad sajtó válaszokat szeretne hallani, ezekhez pedig nem kell más országok vezetőinek is jelen lennie.

A washingtoni napilap felidézte a fehér házi tudósítók legutóbbi vacsoráját, amelyen Biden viccelődött is azzal, milyen ritkán válaszol újságírói kérdésekre. Mint fogalmazott: „Sok szempontból ez a vacsora összefoglalja az első két hivatali évemet. Tíz percig beszélek, nem válaszolok kérdésekre, majd vidáman elmegyek.”

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)