Bizonytalanság és megosztottság jöhet a választások után a balkáni országban

A Szabad Európa Rádiónak nyilatkozó Garcsevics kiemelte: ha nem ez a két politikai tömb alkotja a hatalmi többséget, akkor még az sem biztos, hogy a többiek az erre szabott határidőn belül megalakíthatják az új kormányt.

Minden egyéb koalíció csak rövid távon tudna működni. Sőt még az is elképzelhető, hogy nem tudnak megegyezni a határidőn belül. Ez azt jelentené, hogy új választásokat kellene tartani, erre pedig már az ősszel sor kerülhetne.

– mondta az egyetemi tanár.

Az összefogásra ugyanakkor nagyon csekély az esély, mert a DPS harminc éven át tartó uralmát több esetben is korrupciós vádak árnyékolják be. Egyes vélemények szerint ez a párt tehet arról is, hogy elszegényedett az ország. Ezen előjelek után elemzők szerint kicsi a párt koalíciós potenciálja. Az Európa Most Mozgalom vezetője is már többször kiemelte, nem kíván velük együttműködni a kormányban.

Veszko Garcsevics hangsúlyozta: az sem elképzelhetetlen, hogy a PES kisebbségi kormányt alakít, amelyet a DPS kívülről támogat majd, de az is lehetséges, hogy a negyedik helyen végző Demokratikus Montenegró és az Egyesült Reform Akció (URA) szövetséggel próbál meg többséget alkotni, de ez is hosszadalmas és nehéz ügy lehet. Ezen tárgyalásokat azonban nagyban megnehezítheti, hogy a kampányban éles bírálatokat fogalmaztak meg egymásnak.

A PES most egyébként azzal nyert, hogy azt ígérte felgyorsítja a reformokat és Montenegró uniós csatlakozását. Ivana Sztradner, a washingtoni Demokráciavédelmi Központ szakmunkatársa egyetért azzal, hogy nehéz lesz a mostani választások után stabil hatalmi többséget létrehozni az Adria-parti országban. Hozzátette: Washington jelenleg az ukrajnai háború prizmáján keresztül tekint a Nyugat-Balkánra, és Amerika célja, hogy megakadályozza, hogy Moszkva destabilizálja a térséget.

Sztradner továbbá úgy véli, hogy Alekszandar Vucsics szerb elnöknek is megfelel egy bizonytalan Montenegró, amelyben a Szerb Ortodox Egyházon keresztül eszkalálódhat a helyet. Ezt később Belgrád csillapíthatja le, és így a szerbek úgy tűnnek a nyugatiak szemében, hogy ők közvetítettek a nyugalom megteremtésében.

Egy ilyen helyzetet figyelembe véve rossz, hogy Montenegróban olyan politikai status quo van, amely csak az európai integráció lassulásához vezet. Ez nagy ajándék Belgrádnak és Moszkvának – tette hozzá a szakértő.



Nadam se da će Vlada biti formirana brzo, i da će ubrzati reformski put na unaprjeđenju životnog standarda građana, vladavini prava i evropskim integracijama. 3/3 — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) June 11, 2023

Montenegró elnöke azonban sokkal optimistább. Jakov Milatovics, az Európa Most Mozgalom politikusa abban bízik, hogy hamarosan megalakulhat az új montenegrói kormány, amely felgyorsítja a reformokat. Ezek pedig az emberek életminőségének javulását, nagyobb jogállamiságot és európai utat eredményezhetnek – írta az államfő a Twitteren.

Borítókép: Jakov Milatovic, az Európa most! nevű mozgalom jelöltje voksol Podgorica egyik szavazóhelyiségében 2023. március 19-én, a montenegrói elnökválasztás napján (Fotó:MTI/AP/Risto Bozovic)