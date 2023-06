Csécs Márton: Tartsanak össze azok is, akik országot kormányoznak és azok is, akik traktort

„Tartsunk össze: azok is, akik tesznek és azok is, akik csak hibakereső fókuszra állították a lencséjüket. Azok is, akik ellenkeznek, azok is, akik támogatnak. Azok is, akik lelkesek és azok is, akik elfáradtak. Azok is, akik sérelmet hordoznak, de azok is, akik megbocsátanak, azok is, akik országot kormányoznak és azok is, akik traktort. Tartsanak össze!”