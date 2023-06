Gulyás Gergely: A magyar nemzetnek nincsenek határai

A magyar állam feladata, hogy megnyissa azokat a kapukat, támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyeken keresztül megőrizhetjük anyanyelvünket, megerősíthetjük összetartozásunkat. Ezért kellenek magyar óvodák, iskolák és egyetemek, ezért kell Mathias Corvinus Collegium, Kőrösi Csoma Sándor-program és ösztöndíj, ezért kellenek a határon túl is magyar sportakadémiák, a magyar vállalkozásokat határainkon kívül is megerősítő támogatási rendszer, a bálványosi és gombaszögi tábor, és ezért nélkülözhetetlen a Rákóczi Szövetség nemzetmegtartó közösségépítő munkája is