Egyre többen tartják öregnek Joe Bident az elnöki feladatokhoz

Joe Biden amerikai elnök csapata igyekszik szabadon hagyni a hétvégéit, és úgy alakítani a napirendjét, hogy az idős elnök ne fáradjon el. A nyilvános szerepléseket általában dél és 16 óra közé időzítik, hogy alkalmazkodjanak az energiaszintjéhez, írta a The New York Times amerikai napilap. Már a Demokrata Párton belül aggodalmak merültek fel Biden korával kapcsolatban, és prominens tagok kezdik megkérdőjelezni, hogy képes lesz-e végigcsinálni a 2024-es újraválasztási kampányt.

Azonban az elnök megnyirbált nyilvános szerepései jelentik a kisebbik problémát, segítői ugyanis a sajtót is igyekeznek minél távolabb tartani a nyolcvanesztendős Bidentől. Ugyanannyi idő alatt mindössze negyedannyi interjút adott, mint elődje, Donald Trump. A Fehér Ház tisztségviselői az elnök orvosát sem engedik kérdezni, holott elődei esetében ez lehetséges volt. Több régi ismerőse apró változásokat is tapasztalt az elnök viselkedésében, például támaszkodnia kell az asztalon, hogy le tudjon ülni.

A Quinnipiac amerikai egyetem felmérése szerint a regisztrált szavazók 65 százaléka szerint Biden túl öreg ahhoz, hogy még négy évig hatékonyan tölthesse be az elnöki tisztséget – mutatott rá a Fox News amerikai televíziós hálózat. A közvélemény-kutatásból az is kiderült, nem csupán a pártfüggetlenek 69 százaléka tartja túl öregnek Bident, de a demokraták 41 százaléka is.

Múlt héten az egész világot bejárta az a felvétel, amely a légierő akadémiájának diplomaosztó ünnepségén készült, ahol Biden elnök elesett a színpadon, úgy kellett felsegíteni. A Fehér Ház illetékesei igyekeztek mindenkit megnyugtatni, hogy az elnök jól van, és a kis intermezzót egy, a színpadon felejtett homokzsákra, illetve arra fogták, hogy a nyolcvanesztendős Biden másfél óráig állt egy helyben és mind a 921 kadéttal kezet rázott.