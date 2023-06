Elhunyt Silvio Berlusconi volt olasz kormányfő

A Berlusconi tulajdonában álló televíziós csatornákon megszakították az adást hétfőn, hogy hírt adjanak a politikus haláláról. Számos televíziós stáb, több száz újságíró és Berlusconi több híve gyűlt össze a milánói Szent Rafael kórháznál. Az olasz politika valamennyi táborának képviselői részvétüket nyilvánították. Giorgia Meloni videoüzenetben rögzített részvétnyilvánításában Olaszország történetének egyik legbefolyásosabb emberének nevezte Silvio Berlusconit, aki soha nem félt kiállni nézetei mellett.

Guido Crosetto védelmi miniszter úgy fogalmazott, Berlusconi halála egy korszak végét jelenti, hatalmas űrt hagy maga után. Matteo Salvini azt írta, „az egyik legnagyobb olasztól” kell most búcsút venni.

Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO.

Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali.

Ma soprattutto oggi perdo un grande amico.

Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni.

Conservo come un dono prezioso il valore della tua… pic.twitter.com/4n4TOefl4c — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2023

Paolo Gentiloni volt kormányfő azt emelte ki, hogy Berlusconi halálával olyan politikus távozott el, aki mély nyomot hagyott Olaszországon az utóbbi évtizedekben.

Con Silvio #Berlusconi scompare un leader che ha lasciato un segno profondo nell’Italia degli ultimi decenni.

Per tutti, oggi è il momento del cordoglio, della vicinanza alla sua famiglia e alla comunità di #ForzaItalia. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) June 12, 2023

Berlusconi a pályafutását az építőiparban kezdte, később pedig az olasz jobboldal egyik vezéralakjává, és sikeres üzletemberré vált. Berlusconi először 1994-ben került kormányra, és 2011-ig négy kabinetben látott el vezető tisztséget. A mostani kormányban ugyan nem töltött be tisztséget, de pártja, a Hajrá, Olaszország rendkívül fontos szerepet kapott a Meloni-kabinetben. Legutóbbi kórházi kezelését követően május végén egy lapinterjúban még azt jelentette be, hogy visszatér a politikába, és továbbra is ő készül vezetni a pártot.

De nem csak az olasz politikában maradandó a munkássága, hanem a nemzetközi színtéren is.

Ő volt az első nyugati miniszterelnök, aki barátsági és együttműködési megállapodást írt alá Oroszországgal (1994-ben). Berlusconi ráadásul kulcsszerepet játszott az Oroszország-NATO Tanács létrehozásában is, amelyről úgy vélték, hogy véget vetett a hidegháborúnak.

Az ukrajnai válság kirobbanása után elítélte az orosz különleges műveletet, de többször kiállt az Oroszország elleni szankciók feloldása mellett, és felajánlotta közvetítését.

A volt miniszterelnök a sportvilágban is örökre beírta magát a történelem könyvekbe. Berlusconi hosszú évekig az AC Milan futballcsapat tulajdonosa volt, nemrég pedig megvásárolta Monza csapatát, amely röviddel ezután az olaszországi első osztályú labdarúgó-bajnokságba is feljutott.

Silvio Berlusconi 86 éves volt.

Borítókép: Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök, a Forza Italia párt vezetője (Forrás:Europress/AFP/Alberto Pizzoli)