Ketten meghaltak orosz területen egy ukrán tüzérségi akcióban

Ketten meghaltak és többen megsebesültek az oroszországi Belgorod régiót ért ukrán tüzérségi akcióban szombaton – közölte Vjacseszlav Gladkov kormányzó a Telegram üzenetportálon.

Reggel óta az ukrán fegyveres erők tűz alatt tartják Sebekino körzet településeit

– írta Telegram-üzenetében Gladkov. Közölte, hogy a rakéták magánterületen csapódtak be Valujki határváros közelében. A Reuters két, a DPa hat sebesültről számolt be. A sérültek között két gyermek is van.

Szintén a Telegramon jelentette be a kormányzó pénteken, hogy több mint 2500 embert evakuáltak a körzetből, tekintettel arra, hogy ott már nem biztonságos a tartózkodás.

Orosz források már az elmúlt napokban fokozott ellenséges aktivitásról számoltak be Észak-Ukrajnából. Gladkov öt halottról és 16 sebesültről adott hírt a belgorodi térséget ért ukrán tüzérségi támadás következtében pénteken, pontosítva a korábbi, kisebb számokat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Telegram/VVGladkov)