Megúszhatja a Wagner-vezér Putyin bosszúját, vagy a biztos halál vár rá?

Jevgenyij Prigozsint utoljára szombaton látták, amint nagy üdvrivalgás közepette elhagyta Rosztov-na-Donut. Azóta hétfőn közzétett egy 11 perces hangüzenetet, azonban ebből sem derül ki semmi abból, hogy merre tartózkodhat.

A hétvégén lázadást kirobbantó zsoldosvezér nyilván jobban is teszi, hogy meglapul.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő ugyan eleinte még azt ígérte, hogy a Wagner-csoport vezetője is kegyelemben részesül, és szabadon távozhat Belaruszba, később azonban már kiderült, Vlagyimir Putyin nem felejt olyan könnyen, így továbbra is büntetőeljárás van folyamatban ellene. Ha kézre kerül, az orosz törvények szerint a bűncselekményért 12–20 év börtönre számíthat.

Már ha egyáltalán megéri, hogy rácsok mögé zárják.

Vlagyimir Putyin nem felejt

Moszkva korábbi állítása szerint ők sem tudják, hogy Jevgenyij Prigozsin merre jár. Ha puccskísérlete után valóban Belarusz felé vette az irányt, azzal nem túl okos menedéket választana. Bármit is ígérjen Aljekszandr Lukasenka belarusz elnök, az ezer szállal Oroszországhoz kötődő, és nyilvánvalóan az orosz titkosszolgálat által teljesen behálózott Belaruszban minden lépéséről pontosan tudnának.

Vlagyimir Putyin nem felejt, ezt láttuk az elmúlt években. Elég a Szergej Szkripal elleni gyilkossági kísérletre, Alekszej Navalnijra, vagy Alekszandr Litvinyenko polóniumos megmérgezésére gondolni

– vélekedett az amnesztia lehetőségéről a Mandiner Harctér című podcastjében Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Ezzel három olyan orosz alakot nevezett meg, akik szálkát jelentettek az orosz elnök szemében, majd gyanús körülmények között mérgezés áldozataivá váltak. Emlékezetes, Szergej Szkripalt, a kémkedésért elítélt egykori katonatisztet a gyanú szerint Nagy-Britanniában érte vegyi támadás. Alekszej Navalnijt, az orosz ellenzék egyik vezéralakja egy Moszkvába tartó repülőjáraton lett rosszul, csak egy berlini kórházban mentették meg életét. Alekszandr Litvinyenko kettős ügynökkel pedig szintén Londonban végeztek, minden valószínűség szerint a teájába csempészett polónium izotóppal.

Alekszej Navalnij lábadozása a berlini kórházban. Fotó: Facebook

A feje még a helyén van

A posztszovjet térség szakértője úgy vélte:

ha Prigozsin el tud bújni, ha nem nyilatkozik, kerüli a nyilvánosságot, akkor még túl is élheti hosszú távon – és valószínűleg ő is ebben bízik.

A szakértő ezért ugyancsak úgy vélte, hogy a zsoldosvezér aligha Belaruszban próbál elbújni, sokkal valószínűbb, hogy valamilyen afrikai köztársaságba menekült. A műsorban Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő egyetértett abban, hogy végső soron bejött a Wagner-vezér számítása.

Az, hogy a feje még ott van a nyakán 36 órával a puccskísérlet után, már elég jelentős vívmány!

– vélekedett.

Kieshet az ablakon

Osztják nézeteiket a külföldi szakemberek is. – Én Prigozsin helyében felfogadnék néhány nagyon jó biztonsági őrt! – nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek Philip Breedlove egykori amerikai tábornok. – Vagy zuhanórepüléssel távozik egy harmadik emeleti erkélyről, vagy majd polóniumtól fájdul meg a feje, és meghal. Egy biztos, Putyin mindent megtesz majd azért, hogy visszaállítsa a képet, hogy ő a főnök, minden a régi, és vissza lehet térni az ukránok öldökléséhez – fogalmazott.

Azoknak az embereknek, akik keresztbe tesznek Vlagyimir Putyinnak, megvan az a rossz szokásuk Oroszországban, hogy kizuhannak az ablakon

– ironizált az Al-Dzsazíra hírcsatornának Colin Clarke amerikai biztonságpolitikai szakértő is.

Ezzel arra céloztak, hogy a háború kirobbanása után több, az orosz elnököt és a hadműveletet nyíltan bíráló pénzember vagy tisztségviselő szenvedett furcsa körülmények között halálos balesetet.

Egy biztos: Jevgenyij Prigozsin eddig is szókimondó stílusáról volt ismert, de kudarcos puccskísérletével túl messzire ment. Egyes elemzések szerint azért is szánhatta rá magát a cselekvésre, mert már így is fogyott körülötte a levegő, Robert C. Castel szavaival élve „sarokba szorított patkányként” csak ebben látta a kiutat. Egyelőre nem tudni, hogy egyébként jelentős vagyonát ki tudta a menekíteni, de valószínűleg az anyagi lehetőségei adottak, hogy rejtőzködve új életet kezdjen a világ egy távoli pontján. De vajon van-e olyan hely, ahová nem ér el Vlagyimir Putyin keze?

Borítókép: Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport nevû orosz zsoldoshadsereg vezetõje helikopterrel érkezik. (Fotó: MTI/AP)