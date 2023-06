Rakétacsapás érte Kramatorszk városát, több halott és sebesült is van

Telegram-oldalán az ukrán tárcavezető arról számolt be, hogy két rakéta csapódott be a város területén. Hozzátette, hogy a sebesültek között egy gyerek és három külföldi is van.

Nem sokkal korábban Pavlo Kirilenko, Donyeck megye kormányzója az ukrán televíziónak nyilatkozva közölte, hogy az oroszok által este 8 óra körül kilőtt két rakéta Kramatorszk belvárosának egy éttermekkel teli, forgalmas részét találták el, többek között egy pizzériát.

Az előzetes információk szerint az emberek a pizzéria romjai alatt rekedtek, a mentőakció folyamatban van. A mentők operatív parancsnokságot állítottak fel a helyszínen, és a rendőrség is dolgozik

− írta Telegram-csatornáján Kirilenko.

A The Guardian szerint a találatot kapott RIA pizzéria különösen népszerű a külföldi újságírók körében, akik gyakran használják irodaként.

Tavaly áprilisban egy rakétatámadás 63 ember életét követelte a kramatorszki pályaudvaron.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/AP/Jevhen Honcsarenko)