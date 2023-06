Ukrán dróntámadások érték a Barátság kőolajvezetéket

Orosz légvédelmi egységek visszavertek egy ukrán dróntámadást az éjszaka folyamán a Druzsba (Barátság) kőolajvezeték egyik szivattyúállomása ellen az Ukrajnával határos brjanszki területen – közölte az orosz régió kormányzója szombaton. Alekszandr Bogomaz Telegram-bejegyzése alapján

a Novozibkovi járásban végrehajtott támadásban három ukrán katonai drónt semmisítettek meg.

Hála a hadseregünk profizmusának

– fogalmazott a kormányzó.

Az utóbbi hetekben megszaporodtak az Oroszországon belüli dróntámadások, amelyek gyakran energetikai létesítményeket vesznek célba. Oroszország Ukrajnát hibáztatja, bár Kijev nyilvánosan nem ismeri el a felelősséget értük. Az oroszok által annektált Krím-félszigetet szintén rendszeresen érik dróntámadások.

A szovjet korszakból származó Barátság kőolajvezeték déli ága áthalad Ukrajnán, és az ottani konfliktus ellenére továbbra is szállít nyersolajat Magyarországra, Szlovákiába és a Csehországba – számolt be róla a Reuters hírügynökség.

Az ukrajnai háború kitörése óta már több alkalommal érte támadás vagy szabotázsakció a vezetéket.

Tavaly júniusban szintén Brjanszk megyében megpróbálták felrobbantani. Ezt megelőzően áprilisban is hasonló támadásról számolt be a nemzetközi sajtó, akkor egy olajtároló gyulladt ki ugyanebben az orosz régióban.

Nemrég pedig az amerikai sajtó szivárogtatásából az derült ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is voltak radikális tervei a vezeték bombázásáról, amely kulcsfontosságú a magyar gazdaság számára. Ukrajna ráadásul többször is azzal fenyegette meg a magyar kormányt, hogy megakadályozza a kőolaj behozatalát a vezetéken keresztül, ha nem áll be a sorba az uniós szankciókat illetően Oroszországgal szemben. Egy tavaly májusi megbeszélésen az ukrán energiaügyi miniszter tanácsadója, korábbi külügyminiszter-helyettes azt találta mondani, hogy Ukrajnának van egy erős ütőkártyája: a Barátság kőolajvezeték – írta meg lapunk is.