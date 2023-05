Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték felrobbantásával tönkretette volna a magyar ipart

A csővezeték déli ágán – amelynek a felrobbantásáról az ukrán elnök beszélt – keresztül évente csaknem nyolcmillió tonna orosz olaj érkezik. Ennek kiesése súlyos problémát okozna a magyar gazdaságban, nem hiába kapott a magyar kormány mentességet az orosz kőolajra vonatkozó tilalom alól. Még úgy is lenullázódhatna a magyar ipar, hogy egyébként a hazai tartalékok több hónapra elegendők, illetve az Adria vezetéken lehet pótolni az esetlegesen kieső mennyiség egy részét, bár ez közel sem ennyire egyszerű folyamat – írja a Világgazdaság, amely megjegyzi azt is, hogy az amerikai kémek információi alkalmasak arra, hogy még inkább lerontsák Magyarország és Ukrajna egyébként is terhelt viszonyát. Felmerül a gyanúja annak is, hogy az ukránoknak közük lehet az egyébként gyakori működési zavarokhoz a Barátság vezeték körül. Legutóbb éppen pár napja, május 10-én derült ki, hogy támadás érte a csővezetéket a brjanszki töltőállomáson.