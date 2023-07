Alla Pugacsova, a Millió rózsaszál énekese, aki jelenleg Izraelben él, hajlandó fellépni akár zárt körű vállalati rendezvényeken is. És ezért mindösszesen ötszázezer eurót (nagyjából 190 millió forintot) kér, és hogy a repülőjegyét fizessék ki. Erről a munkatársai beszéltek, akik nagy bajban lehetnek, mert eddig egyetlen ajánlatot sem kapott a művésznő.

A Pugacsova meghívásának egyébként az anyagi gondokon kívül egyéb következményei is lehetnek. Alla Boriszovna férje szerepel a külföldi ügynökök listáján, és maga az énekesnő sem bánt kedvesen honfitársaival, „jobbágyoknak és rabszolgáknak” nevezve az őt kritizálókat. A most 74 éves énekesnő 2009-ben jelentette be, hogy abbahagyja a koncertezést. Egyébként a Millió rózsaszál magyarul is megjelent, Csongrádi Kata énekelte.

Borítókép: Alla Pugacseva orosz popénekesnő beszél a reformpárti Pravoje Delo (Egy igazságos ügy) párt kongresszusán Moszkvában 2011. szeptember 15-én (Fotó: AFP/Natalia Kolesnikova)