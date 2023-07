Hatalmas eredmény Róma számára a Tunéziával kötött megállapodás

Az illegális migráció megállítására irányuló ambiciózus terv megvalósításán dolgozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A Földközi-tengeren át érkező egyre erőteljesebb bevándorlási hullám megfékezéséhez európai összefogás szükséges, amelynek első állomása vasárnap zárult le a Tunéziában létrejött együttműködési megállapodás aláírásával.

Kaisz Szaíd tunéziai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke között megszületett szándéknyilatkozat elsősorban a Földközi-tengeren zajló emberkereskedelem elleni fellépésről, a határellenőrzés megerősítéséről szól, amelyet kezdetben főként Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazott, és amelyet később Mark Rutte napokban lemondott holland kormányfő személyes jelenlétével is támogatott.

A megállapodás célja az is, hogy támogassa az összeomlás szélére sodródott afrikai ország gazdaságát, ahonnan szintén tömegek indultak Európa irányába az elmúlt hónapokban. Az olasz kormányfő jelentős eredménynek könyvelte el, hogy sikerült meggyőznie az Európai Uniót arról, hogy az illegális bevándorlást az afrikai partoknál kell megállítani. „Az együttműködési szándéknyilatkozat az első lépés volt, amelyet más észak-afrikai állammal való partnerségi kapcsolat kialakítása követ majd eredeti célkitűzéseink szerint” – nyilatkozta a megegyezést követő sajtótájékoztatón Meloni. Hozzátette: a sikeres csapatmunkának ugyanezzel az elszántsággal kell folytatódnia a jövőben is. Az olasz miniszterelnök arról is beszélt, mára olyan eredményeket sikerült elérniük, amelyek pár hónapja még elképzelhetetlenek voltak, mindezért háláját fejezte ki az Európai Bizottság elnökének, illetve Tunéziának az együttműködésért.