Lecseréli a Twitter logóját Elon Musk

Új logót kap a Twitter közösségi oldal, melyet tavaly októberben vásárolt fel Elon Musk – a hírt maga az amerikai üzletember jelentette be vasárnap. A változtatások értelmében a kék madár helyett fekete alapon egy fehér X betűt láthatnak majd a felhasználók, akár már hétfőtől, amennyiben az új terveket jóváhagyja Musk is. Az üzletember szerint ezt a lépést már korábban meg kellett volna tenni.

Twitter-oldalán egy szavazást is közzétett az oldal tulajdonosa, melyben arról kérdezi a felhasználókat, hogy az alapértelmezett platformszín megmaradjon-e fehérnek, vagy módosítsák feketére.

Elon Musk tavaly októberben 44 milliárd dollárért vásárolta fel a Twittert, és azóta számos változáson keresztülment a vállalat: egyebek mellett a vezetőséget is leváltotta, így került el pozíciójából Parag Agrawal vezérigazgató és Ned Segal pénzügyi igazgató. Július elején pedig már arról adott hírt a Reuters hírügynökség, Musk korlátozza, hogy hány bejegyzést olvashatnak a felhasználók. Az intézkedés célja, hogy „elrettentsen az extrém szintű adatgyűjtéstől és a rendszer manipulálásától”.

A vállalat azonban az elmúlt időszakban többször került címlapokra különböző botrányaival is. Legutóbb kedden írtak arról a nemzetközi hírportálok, hogy legalább ötszázmillió dollár végkielégítéssel tartozik a Twitter volt alkalmazottjainak. Chris Woodfield volt vezető mérnök azt mondta, a vállalat többször is ígéretet tett arra, kéthavi bért kifizetnek és emellett egyéb juttatásokban is részesülnek az elbocsátott alkalmazottak, ám sem ő, sem mások nem kapták meg az ígért pénzeket.

Borítókép: Elon Musk, a Twitter közösségi oldal tulajdonosa (Fotó: Shutterstock)