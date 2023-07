„Ne legyünk mi is agresszorok!” – ukránok tiltakoznak az orosz kultúra betiltása ellen

A kijevi városi tanács ideiglenes tilalmat vezetett be az orosz nyelvű kultúrára llen – adta hírül többek közt a Deutsche Welle német közszolgálati médium. A korlátozás az orosz nyelvű könyvek, zenék, színdarabok és koncertek mellett a kulturális és oktatási programokra is kiterjed. Ez nemcsak az orosz szerzők műveire vonatkozik, hanem olyan alkotásokra is, melyeket orosz nyelven mutatnak be vagy oroszra fordítanak le.

Az orosz az agresszor nyelve és nincs helye a fővárosunk szívében

− érvelt Vadim Vaszilcsuk, az oktatási, tudományos, családügyi, ifjúsági és sportbizottság elnöke a döntés mellett. A tilalom ugyanakkor csak ideiglenes, annak teljes bevezetéséről az ukrán parlament dönthet. Emiatt egyébként több nacionalista csoport is bírálta a kezdeményezést, mondván: így nem lehet felelősségre vonni azokat, akik megszegik a tilalmat. Egyes orosz kulturális termékekre, alkotásokra már eddig is korlátozások vonatkoztak, az első tilalmakat 2018-ban a nyugat-ukrajnai Lvivben vezették be.

„Ne legyünk mi is agresszorok!”

A döntéssel ugyanakkor nem értenek egyet a különböző ukrán jogvédő szervezetek.

Volodimir Javorszkij ukrán emberi jogi aktivista szerint a tilalom alkotmányellenes és diszkriminatív, emellett pedig jogilag törvénytelen is.

Egy, a Deutsche Wellének nyilatkozó ukrán művész szerint az ilyen intézkedések azon a mítoszon alapulnak, hogy az ukrán kultúra mindig is diszkriminációnak volt kitéve, éppen ezért Ukrajnának is így kell válaszolnia a fenyegetésre.

Ukrajnának nem szabad lemásolnia az orosz agressziót

− vélekedett Jevgenyija Belorusec. Hozzátette, a tilalmak megosztottságot generálnak az ukrán társadalomban, valamint hozzájárulnak az erről folytatott párbeszéd elmérgesedéséhez. Véleménye szerint azonnal ellenségként tekintenek arra, aki szót mer emelni a kultúrát érintő intézkedések ellen. Aggodalma nem alaptalan, hiszen az első orosz nyelvű alkotásokat tiltó döntéseket követően többször előfordult, hogy az intézkedéseket önbíráskodó módon betartatni kívánok erőszakhoz folyamodtak.

Egy esetben például egy utcai zenésznek estek neki, aki egy híres orosz rocksztár egyik számát adta elő Lviv utcáin.

Erősödő törekvések

Az orosz kultúra, orosz nyelv eltörlésére irányuló ukrán törekvések a háború kirobbanása óta jelentősen felerősödtek. Tavaly júniusban az ukrán parlament betiltotta az orosz előadók dalainak nyilvános előadását – a tilalom ugyanakkor nem vonatkozik az olyan alkotókra, akik a háború ellen szólaltak fel. Ezt követően idén júniusban Volodimir Zelenszkij aláírta a törvényt, ami betiltja az orosz nyelvű könyvek importját és értékesítését az egész országban.

Ugyanakkor nemcsak Ukrajnában, de több nyugati országban is felerősödtek az orosz kultúrát érő atrocitások. Ez több formában is megmutatkozik, például a filharmonikus zenekarok nem játsszák a világhírű és elismert orosz zeneszerzők darabjait, a könyvesboltok polcairól, az iskolák tanterveiről pedig lekerültek az orosz írók és költők művei.

Borítókép: A kijevi Népek barátsága emlékmű (Fotó: Getty Images)