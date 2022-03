Ellentétes hatást vált ki az oroszok kollektív büntetése

Csajkovszkij, Dosztojevszkij, Gagarin – ezek a nevek mindenkinek ismerősek lehetnek, azonban az elmúlt egy hónapban szinte szitokszóvá váltak egyes körökben. Habár a felsoroltak közül egyikük sincs már az élők sorában – a hozzánk időben legközelebb álló Jurij Gagarin is több mint ötven éve hunyt el –, jelenleg úgy tűnik, az ő örökségük is áldozatául esik Oroszország ukrajnai háborújának. Az elmúlt hetekben világszerte különböző filharmonikus zenekarok bojkottálják az orosz zeneszerzők darabjait, orosz írók kerülnek le az iskolák tantervéről. Egy német kórház bejelentette, hogy nem lát el orosz és belarusz betegeket, Új-Zélandon, Kanadában és az Egyesült Államokban pedig orosz átlagembereket érnek különböző inzultusok a mindennapokban, kizárólag a származásuk miatt. Amerikában több államban is betiltották a vodka árusítását, annak ellenére, hogy az árucikk mindössze egy százaléka érkezik Oroszországból – írta a The Guardian brit napilap.

Ezen cselekedetek egyike sem visz közelebb az ukrajnai háború végéhez

– fogalmazott a Politico amerikai hírportál hasábjain Jack Shafer újságíró. „Ezeket a gesztusokat szimbolikusként sem lehet értelmezni, ugyanis nem szimbolizálnak semmit a háborúval kapcsolatban” – folytatta Shafer.