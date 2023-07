Nukleáris kísérletek miatt követelnek Washingtontól kártérítést

Még napjainkban is érzékelni lehet az 1946 és 1958 között végrehajtott nukleáris kísérleteknek a környezeti és egészségügyi hatásait az óceániai Marshall-szigeteken. Az Egyesült Államok ugyanis a szigetcsoport körüli vizeken 67 tesztet hajtott végre, köztük 1954-ben a Bikini-atollon felrobbantott Castle Bravo tesztjét, mely a valaha létezett legnagyobb hatóerejű nukleáris fegyver volt az amerikaiak kezében.

A marshall-szigeteki aktivisták most azonban arra szólították fel a Joe Biden vezette amerikai adminisztrációt, nyilvánosan kérjen bocsánatot a nukleáris tesztekért és méltányos kártérítést fizessen.

Követeléseiket azzal indokolják, hogy az óceániai szigetcsoport területén még mindig vannak sugárszennyezett földterületek, mely az amerikai hidegháborús atomkísérletek eredménye. A tesztelések következtében szigetek tűntek el, hatalmas kráterek keletkeztek és emberek százainak kellett elhagyniuk otthonaikat.

Az Egyesült Államokat azonban váratlanul érte a felszólítás, ugyanis az amerikaiak úgy látták, a nukleáris kísérletek kérdéseit már az 1980-as években rendezték, emellett a szabad társulási egyezmény értelmében (COFA) 2,3 milliárd dollárt ígértek a Marshall-szigeteknek. A COFA rendszeréhez 1986-ban csatlakozott a csendes-óceáni szigetcsoport, melynek értelmében az Egyesült Államok felelős a tagok védelméért, emellett gazdasági támogatást is biztosít, miközben Washington kizárólagos hozzáférést kap a Marshall-szigetek körüli vizek stratégiai területeihez. Az Egyesült Államok Mikronéziával és Palauval is között hasonló megállapodást. A felsorolt országokat gyakran nevezik szabadon társult államoknak is. A COFA keretében született megállapodások azonban nem csak a felek számára számottevők, hanem azt az amerikai erőfeszítést is szolgálják, hogy visszaszorítsák a kínai befolyást a térségben.

Joe Yun, az Egyesült Államok COFA-ügyekben illetékes különmegbízottja elmondta, Marshall-szigeteki kollégáinak már tudtára adta, nem tud több pénzt adni Washington.

Az amerikai politikus szerint belpolitikai kérdések miatt kerülhetett újra napirendre a hidegháború idején végrehajtott nukleáris kísérletek kérdése. A Marshall-szigeteken ugyanis novemberben választásokat fognak tartani és David Kabua elnökkel szemben bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be. A szigetcsoport azonban visszautasította az államfőre vonatkozó pletykákat.

Jack Ading, a Marshall-szigetek igazságügyi minisztere – korábban pénzügyminisztere – nemrégiben egy amerikai kongresszusi meghallgatáson arról beszélt, olyan egyetértési megállapodást írtak alá Washingtonnal, mely lehetővé teszi a felek között fennálló szabad társulási egyezmény (COFA) meghosszabbítását.

Borítókép: Füstfelhő a Castle Bravo felrobbantása után a Marshall-szigetek környékén (Fotó: Wikipédia)