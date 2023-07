Párizs özönvíz alá került + videók

Paris métro Saint-Lazare ligne 14 le 28 juillet 2023 à 17h50. Quand il pleut un peu fortement sans que ça soit des pluies tropicales et bien les plafonds fuient. Pourtant cette ligne 14 est la plus moderne du réseau. Voilà ce que devient la France un peu pays où plus rien ne va pic.twitter.com/pngMvRMkUl