Putyin ingyenes gabonát ígért Afrikának

A második Oroszország–Afrika-csúcstalálkozó tartják a napokban Szentpéterváron. Vlagyimir Putyin orosz elnök az ülésen elhangzott beszédében köszöntötte minden résztvevő afrikai kollégáját, és megköszönte, hogy elmentek Oroszországba.

Az Afrikában rejlő lehetőségek mindenki számára világosak – mondta Putyin, majd hozzátette, hogy ma Afrika népessége gyorsabban növekszik, mint bárhol máshol a világon, miközben a kontinensen a középosztály növekedése meghaladja az erre vonatkozó mutatókat a világ nagy részéhez képest. Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal az ígérettel nyitotta meg az orosz–afrikai csúcstalálkozót Szentpéterváron, hogy a következő hónapokban ingyenes gabonát szállít hat afrikai országnak.

– mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök. A mezőgazdasági termékek kereskedelme Afrika és Moszkva között tavaly tíz százalékkal nőtt, az idei év során pedig rekordnak számító hatvanszázalékos a növekedés – hangsúlyozta az orosz vezető.

Az államfő ugyanakkor aláhúzta, a nyugati vezetők egyrészt problémát okoznak a termékek szállításában, másrészt Oroszországot azzal vádolják, hogy akadályokat állít ezek elé. Putyin azt is kijelentette, nem érti, hogy a Nyugat miért nem engedi, hogy Moszkva kérésére ingyen szállítsák az orosz műtrágyát, és üres beszédnek nevezte a nyugati központok állítólagos Afrikáért való aggodalmát.

Az elnök utalt a gabonamegállapodásra is, és ismét emlékeztetett arra, hogy a gabona kevesebb mint három százaléka került a legszegényebb országokba, miközben ennek mintegy hetven százaléka kötött ki a leggazdagabb országokban. Az orosz vezető azt is megjegyezte, hogy a jövőben a fejlődésnek köszönhetően Afrika élelmiszer-exportőrré is válhat, és ebben az összefüggésben, ahogy Putyin mondta, Moszkva támogatni fogja a kontinenst, és segít elsajátítani néhányat a legmodernebb technológiák közül a mezőgazdaságban.

Mint mondta, a gabonát Burkina Fasóba, Zimbabwébe, Maliba, Szomáliába, a Közép-afrikai Köztársaságba és Eritreába szállítják.

Elmondta, hogy Oroszország kész lecserélni az ukrán gabonát, különös tekintettel arra, hogy Oroszország idén rekordtermést könyvel el. Oroszország hozzájárulása a világ élelmiszerpiacához óriási, Moszkva pedig megbízható partner – húzta alá.

Az észak–déli közlekedési folyosó szerinte fontos szerepet játszik az Afrikával való kereskedelmi együttműködés fejlesztésében, mert ennek köszönhetően nagyon egyszerű lesz az áruszállítás megszervezése.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az energetikai együttműködésről is beszélt. Emlékeztetett: 2,6-szorosára nőtt az orosz olaj és gáz Afrikába irányuló exportja. Hozzátette: az információbiztonság, a mesterséges intelligencia és a digitális gazdaság néhány további fontos együttműködési terület lehet Oroszország és a kontinens között. Az orosz elnök beszélt az oktatásról és a kulturális együttműködés jelentőségéről is.

Putyin ugyanakkor hozzátette: nagyon fontos, hogy Afrika és Moszkva együttműködése egyre inkább nemzeti valutában valósuljon meg, ezért Oroszország készen áll majd segíteni az afrikai kontinensen a szükséges változások végrehajtásában a pénzügyi szektorban.

– fejtette ki az orosz vezető. Oroszország – tette hozzá – azon fog dolgozni, hogy Afrikát összekapcsolja az orosz fizetési rendszerrel. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva őszintén érdekelt abban, hogy minden afrikai országgal bővítsék az együttműködést különböző területeken. Reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások hozzájárulnak ehhez a célhoz.

Az orosz elnök a médiaszféra együttműködéséről is beszélt, és úgy vélte, hogy Oroszország és Afrika információs csatornáival kapcsolatban erősebb integrációra van szükség annak érdekében, hogy egy olyan teret hozzanak létre, amelyben az objektív információk keringenek. Jelenleg – mint mondta – folynak a munkálatok a vezető orosz médiumok képviseleteinek megnyitásán az afrikai kontinensen.

A kétnapos csúcstalálkozón gazdasági, politikai és humanitárius kérdéseket vitatnak meg, a rendezvényen 49 afrikai delegáció és 17 afrikai vezető vesz részt.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond az Oroszország–Afrika-csúcstalálkozó plenáris ülésén Szentpéterváron 2023. július 27-én (Fotó: MTI/AP/Kreml/Pavel Bednyakov)