Harry herceg nem királyi fenség többé

A brit királyi család honlapjáról levették Harry herceg „királyi fenség” titulusát, és egyúttal az ő és felesége profilja is lejjebb került a nyitóoldalon – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat. Ugyan a hercegi pár még a 2020-es „Megxit” során mondott le a titulus haszálatáról, a palota honlapjának kezelői csak most jutottak el odáig, hogy eltüntessék a megnevezést nem csupán Harry herceggel kapcsolatban, de nagybátyját, András herceget illetően is, aki 2022 januárjában a Jeffrey Epsteinnel való barátsága és egy amerikai nő állítólagos megerőszakolása miatt volt kénytelen visszalépni királyi kötelezettségeitől és lemondani a királyi fenség megnevezés használatáról.