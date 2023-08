Donald Trump a nevével ellátott Crvena Zvezda mezt kapott az Arena sportcsatorna vezetőségével folytatott megbeszélésén – írja a szerbiai sajtó. Az N1 hírtelevízió beszámolója szerint a volt elnök a belgrádi klub kosárlabdacsapatának mezét kapta ajándékba.

Az Instagramon közölt posztban az esemény kapcsán azt írták,

Donald Trump a Crvena Zvezda új szurkolója.

A mezen a volt elnök neve alatt az egyes szám látható. Az ajándékot a sportcsatorna vezetői New Yorkban adták át Trumpnak, aki emellett egy könyvet is átvehetett, amely a legnagyobb szerb kolostorokat mutatja be. A találkozóra az amerikai városban került sor, az Arena Channels Group képviselőinek üzleti látogatása során. A tárgyalás és a Donald Trumppal való találkozás konkrét célját nem közölték a szerb sajtóban, de az Arena Channels csoport bejelentésére hivatkozva azt írják:

Nagy dolgok várnak a szerb sportra.

Borítókép: A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump előző amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Erik S. Lesser)